Amancio Ortega vuelve a meterse en el ‘top 10’ de las mayores fortunas del mundo, aunque baja una posición, y se coloca en la décima como el único español en la lista, con un patrimonio, según la última actualización del ranking mundial de multimillonarios de Forbes, valorado en 127.945 millones de euros.

La posición del español puede variar, ya que la lista Forbes ajusta el ranking cada minuto en función de los movimientos de la bolsa y hace que esté continuamente compitiendo con los herederos de Walmart o con Steve Ballmer, el exdirector ejecutivo de Microsoft.

La lista sigue liderada por Elon Musk con un patrimonio de 839.000 millones de dólares (724.965 millones de euros), seguido por:

El cofundador de Google, Larry Page, con 257.000 millones de dólares (222.035 millones de euros)

El cofundador de Google, Sergey Brin, con 237.000 millones de dólares (204.740 millones de euros).

El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, con 224.000 millones de dólares (193.524 millones de euros)

El ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, con 222.000 millones de dólares (191.805 millones de euros).

El exdirector ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, con algo más de 190.000 millones de dólares (164.150 millones de euros).

El presidente y director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, con un patrimonio de 171.000 millones de dólares (147.266 millones de euros).

El presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, con 154.000 millones de dólares (133.969 millones de euros).

El presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, que cuenta con un patrimonio aproximado de 149.000 millones de dólares (128.000 millones de euros).

Entre 2013 y 2017, Amancio Ortega se consolidó en el segundo puesto y llegó incluso a liderar el ranking mundial como número uno, antes de iniciar una etapa de transición marcada por el empuje de Silicon Valley.

En ese periodo, su fortuna se estabilizó en torno al sexto lugar entre 2018 y 2020, para después salir del ‘top 10’ y tocar su suelo en 2022, cuando descendió hasta la posición 23. Desde entonces ha protagonizado una remontada gradual que culmina ahora con su regreso oficial al ‘trono’ de los diez más ricos del mundo.

EL SECTOR TEXTIL E INMOBILIARIO

El cambio de posición de Ortega coincide con la presentación de resultados de Inditex, que anuncia un beneficio récord de 6.220 millones de euros en 2025, un 6% más.

La textil de Amancio Ortega en los últimos cinco años ha elevado el dividendo un 88%, lo que ha beneficiado de manera directa a su principal accionista. Lo que ha hecho que Ortega ingresara este año 3.234 millones de euros solo por los dividendos de la compañía. Por encima de los 3.104 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado.

El fundador de Inditex controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario y cuenta con la mayor cartera de inmuebles en manos privadas, con alrededor de 130 activos repartidos en trece países.

De esta forma, Amancio Ortega posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.