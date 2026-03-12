Campaña empresarial para recuperar la decaída vida social del Paseo Marítimo de Palma. La ha puesto en marcha la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (ABONE) para invitar a ciudadanos y visitantes a redescubrir uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad que, tras su reurbanización, ha dejado de ser el polo de atracción que fue.

Bajo el lema El Marítimo te está esperando. Brindamos por lo que vuelve la campaña pone el foco en el papel de este privilegiado espacio como punto de encuentro donde conviven deporte, paseo, gastronomía, cultura y ocio.

Los contenidos, que recorren el paseo desde la mañana hasta la noche, se difundirán a través de redes sociales, medios digitales y colaboraciones con creadores de contenido locales. La iniciativa, además, cuenta con el respaldo de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).

Para los empresarios del ocio y el entretenimiento integrados en ABONE, la reactivación del Marítimo tiene un significado especial. El sector fue uno de los últimos en retomar su actividad tras la pandemia y, cuando lo hizo, tuvo que convivir además con las obras de reforma del Paseo, que prolongaron durante años el impacto sobre la zona.

Por eso, la ilusión por este nuevo momento es genuina: el Paseo Marítimo ha sido históricamente una gran referencia del ocio nocturno, y recuperar su vitalidad es también recuperar una parte fundamental de lo que hace de Palma una ciudad viva.

«El Paseo Marítimo es uno de los grandes iconos del ocio en Palma. Ha llegado el momento de volver a disfrutarlo», señalan desde la asociación.

La patronal viene reclamando a las distintas administraciones y a la Autoridad Portuaria de Baleares que se adopten soluciones efectivas al problema del aparcamiento y que se articulen ayudas directas concretas para los empresarios del Paseo Marítimo, que han soportado de manera continuada los efectos de decisiones y actuaciones sin medidas compensatorias reales.

