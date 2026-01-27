La ruina del Paseo Marítimo

El resultado final, llevada ya a cabo la remodelación del Paseo Marítimo, parece ser que ha sido un auténtico error que la ciudad pagará muy caro. Pensaron los autores de este proyecto, por encargo de la Autoridad Portuaria, las consecuencias que de todo ello iban a derivarse. Porque el Paseo Marítimo forma parte de Palma y Palma es una ciudad para vivirla y no sólo para contemplarla, que es lo que ocurre ahora en el Paseo Marítimo. Sea como fuere parece ser que aquí tenemos ahora un problema prácticamente irresoluble.

Encargó la Autoridad Portuaria un proyecto sin relación con la ciudad, es más, se desentendió el Ayuntamiento de un proyecto que evidentemente debía supervisar. Quien comandaba la Autoridad Portuaria que encargó el proyecto y quien comandaba el Ayuntamiento cuando se desentendió de él. A ellos habría que, ahora que se ha culminado un desastre que conduce a la ruina, exigir responsabilidades.

Ya se escribió en una anterior ocasión: disfrutar de la cercanía del mar frente a la bahía, con sus terrazas, sus bares, sus restaurantes e incluso sus lugares nocturnos de ocio, con un tráfico rodado calmado, debería ser un placer, pero el Paseo Marítimo, tras la reforma actual, ha pasado a ser sólo un desierto verde, donde excepto ampliando espacios en las aceras y estrechando carriles de tráfico, el resto ha sido ocupado por zonas verdes, sólo para su contemplación y muy costosas para su mantenimiento, pero inútiles para el disfrute de la mayoría.

Porque buena parte de esta transformación ha supuesto llevarse por delante cerca de mil plazas de aparcamiento, lo que también ha supuesto tener que desplazarse hasta Porto Pi -los aparcamientos actuales ya existentes son insuficientes- donde poder estacionar, obligando a largos desplazamientos a pie o bien a utilizar el transporte público o taxis.

En qué acabará todo ello. Desde la lógica se le augura un mal final.

MARTES: GELABERT. Antonio Gelabert, uno de pintores más significativos de Mallorca, que dio su nombre al certamen de artes visuales de los Premios Ciudad de Palma organizados por su Ayuntamiento, aparentemente no congeniaba demasiado con la literatura. Regentando una barbería en la plaza de Cort, antes de destacar como pintor, al recibir como cliente a Unamuno, que mientras lo afeitaban trataba de presumir sobre sus excelentes escritos, mientras Gelabert guardaba un prudente silencio -un cliente obliga a ello- mientras descendía la escalera de la barbería, no pudo por menos que despedirse de él gritando: abajo la literatura.

Muerto en Deià, en Son Fony, casi un siglo después de su trágica desaparición, estaría contento, cabría suponer, al ver que, abordando nuevas formas de creación, los finalistas del certamen de este año, igualmente de años anteriores, titulan sus obras como Free Fall Call 218, Organismos residuales, al final de tu cabeza, The man hiding in my Dress, Res 2024, Unboxing: rollo fotográfico y atún, Estructura 3, Balanci y 25.02.24, todos ellos, evidentemente, acompañados de relatos a menudo incomprensibles, sin los cuales a obra parece ser que carecería de significado.

Puede resultar muy difícil, aunque conociendo su obra, que Antonio Gelabert considerara que, tras su muerte en 1932, los artistas concursantes al premio Gelabert abordaran en sus proyectos nuevas formas de crear imágenes o lo que fuera, ya que lo que concurre es prácticamente inclasificable, pero cabe dudar con fundamento que así fuera. La sensibilidad postimpresionista de entonces nada tenía que ver con lo que ahora se conoce como creación y que en muchas de las ocasiones no son más que ocurrencias sin mayor valor ni por supuesto un atisbo de creatividad.