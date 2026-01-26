Linchan a un ladrón colombiano al que pillaron robando en un coche en el Paseo Marítimo de Palma

El Paseo Marítimo de Palma fue escenario de una noche especialmente turbulenta el pasado domingo, cuando un grupo de jóvenes españoles propinó una brutal paliza a un conocido ladrón colombiano al que sorprendieron in fraganti robando en el interior de un vehículo.

Los hechos se produjeron alrededor de las 03:20 horas de la madrugada, cuando un numeroso grupo de jóvenes, compuesto por hombres y mujeres, se disponía a recoger sus coches para regresar a casa tras una noche de fiesta.

Al llegar al vehículo de uno de ellos, estacionado en las inmediaciones de una conocida discoteca de la zona donde habían pasado la noche, se encontraron en el interior a un varón de origen colombiano que había forzado la puerta con el objetivo de sustraer objetos personales y otros enseres.

Ante esta situación, los jóvenes decidieron tomarse la justicia por su mano y, a modo de castigo, le lincharon durante varios minutos. Tanto el propietario del coche como sus amigos le propinaron una violenta paliza a base de puñetazos y patadas por todo el cuerpo.

La escena generó momentos de gran tensión y nerviosismo entre las personas que se encontraban en el lugar, en su mayoría clientes que acababan de salir de la discoteca y que desconocían los motivos de la trifulca.

El agredido es un delincuente muy conocido por el personal de seguridad de las discotecas del Paseo Marítimo palmesano. Se trata de un ladrón multirreincidente que frecuenta locales de ocio con el único propósito de robar carteras, bolsos y teléfonos móviles.

En esta ocasión, el individuo decidió dar un paso más allá en sus prácticas delictivas y acabó asaltando el coche equivocado. Esta vez no logró salirse de rositas y sufrió graves consecuencias físicas.

Cabe destacar que los hechos no han sido denunciados ante la Policía Nacional por ninguna de las dos partes implicadas. No obstante, tras la difusión de este vídeo emitido en exclusiva por OKBALEARES, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían actuar de oficio ante la gravedad de lo sucedido.