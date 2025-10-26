Brutal pelea en una conflictiva discoteca de Palma: latinas a botellazo limpio y tirones de pelo

Brutal pelea en una conflictiva discoteca del polígono de Son Rossinyol, frente a la cárcel de Palma. Varias mujeres de origen sudamericano acabaron la noche lanzándose botellas de cristal a la cabeza, tirándose de los pelos y sembrando el caos en el local por causas que por el momento se desconocen.

Lo que iba a ser una noche de ocio y fiesta acabó convirtiéndose en una pequeña reyerta nocturna en el interior de la discoteca que obligó a varios hombres y personal de seguridad a mediar entre las partes y separarlas para que la cosa no fuera a mayores y acabara con heridos graves.

Las imágenes corresponden a la grabación que realizó uno de los clientes del local de la capital balear, quien rápidamente subió el material a las redes sociales y se difundió por diversos grupos de Whatsapp.

A pesar de la violencia utilizada por momentos durante el enfrentamiento, las mujeres involucradas no muestra intención alguna de cesar en sus golpes, cosa que dificulta los intentos del personal de seguridad de poner fin a la pelea. De hecho, algunas de las latinas acaba por los suelos mientras le tiran con fuerza de los pelos, pero enseguida se levanta para seguir agrediendo a otras mujeres.

Tras la batalla, que empezó con una discusión previa e intercambios verbales, no precisó de asistencia sanitaria para las implicadas ni hubo ninguna detenida.

Dicha grabación a la que ha tenido acceso en primicia OKBaleares ha sido remitida a la Jefatura Superior de Policía para que los grupos de investigación dispongan de las mismas para incorporarlas a los correspondientes atestados policiales.

Por el momento, se desconoce si las participantes en la pelea han interpuesto denuncias, pero es la Policía Nacional la que podría actuar de oficio al disponer de las imágenes gracias a este digital.