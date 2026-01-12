Los números de la ruina del Mallorca: 12 puntos menos que la pasada temporada

La diferencia de puntuación entre la primera vuelta de la temporada 24-25 y la temporada 25-26 delata de la forma más pragmática posible la realidad del Mallorca, que ha sumado 12 puntos menos en la primera vuelta de este curso de los que acumuló en el anterior. Se ha pasado de ser sexto, en posiciones europeas, a ocupar la decimoséptima plaza, a tan sólo un punto del descenso. La degradación del equipo es evidente.

Los 18 puntos que ha almacenado el equipo en la primera vuelta de este Campeonato son, además, justo los mismos que consiguió en la segunda parte de la anterior temporada, demostrando que su periclitación está siendo constante. De nada han servido los refuerzos del verano.

El Mallorca sigue en caída libre y sólo los malos resultados ajenos de Oviedo, Levante y Valencia impiden que haya llegado al ecuador de la Liga en posiciones de descenso.

Y es que los números, se mire el apartado que se mire, son muy malos. Es de los equipos menos goleadores de Primera División, con 21 tantos -11 de los cuales son de Muriqi-, pero en cambio es de los más batidos, con 28. De hecho, sólo Girona, Sevilla, Valencia y Levante han encajado más. Son datos que demuestran que no funciona ni en ataque ni en defensa.

Jagoba Arrasate es, por supuesto, el gran señalado. El entrenador vasco no ha conseguido dar con la tecla en ningún momento y son muchos ya los que piensan que su buena primera vuelta de la pasada temporada se debió a la herencia recibida por parte de Javier Aguirre, en especial el espectacular dispositivo defensivo que le dejó el entrenador vasco, pero en cuanto se diluyeron los últimos efectos del anterior proyecto se ha hecho evidente que su filosofía no cuadra con las exigencias del Mallorca.

Arrasate se enfrenta este fin de semana a una prueba que todo apunta a que será definitiva. Si no se gana al Athletic el sábado será muy complicado que siga en el cargo, e incluso si el resultado es positivo seguirá bajo sospecha.