El PSOE se instala en el ridículo en Baleares: pregunta al escaño vacío de Prohens, ausente a 7.248 kilómetros

El portavoz del PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela, ha protagonizado una sesión de control al Govern de Marga Prohens basada en una performance. Negueruela ha formulado todas sus preguntas como si Prohens estuviera presente en la sala de plenos, cuando su escaño ha estado vacío durante toda la sesión. Por tanto, no esperaba respuesta. No ha optado por aplazar sus preguntas a que la jefa del Ejecutivo estuviera presente en la próxima sesión.

«Prohens se va al Caribe» ha sido el latiguillo utilizado por Negueruela para finalizar cada una de sus preguntas a una Prohens ausente. Todas sus alusiones a Prohens, que se encuentra en República Dominicana de viaje oficial, tenían que ver con las medidas que piensa aplicar el Govern para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Pero los socialistas han ido más allá, esta vez a través de sus redes sociales. El grupo del PSIB-PSOE en el Parlament ha criticado el viaje de la presidenta Prohens, dejando una toalla y una crema de sol en su escaño.

«Este es el escaño desde donde, ahora mismo, Prohens debería estar trabajando para solucionar los efectos negativos que pagamos los y las ciudadanas de las Islas, por culpa de la guerra de Trump, pero ella ha preferido ir al Caribe», ha escrito el PSIB en un mensaje publicado en la red social X.

La publicación va acompañada de una imagen del escaño de Prohens en el Parlament con una toalla de playa, unas gafas de sol y un bote de crema solar. De su silla han colgado un sombrero de paja. Los socialistas han colocado estos enseres en el asiento de Prohens antes del pleno de este martes, pero al arranque del mismo ya los habían retirado.

La presidenta balear ha iniciado esta semana un viaje a República Dominicana y Puerto Rico, en el que mantendrá varios encuentros institucionales y reuniones con empresas mallorquinas en el Caribe y visitará las casas baleares en ambos países.

Prohens viaja acompañada por la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

Tiene en su agenda la participación en el foro Mujeres de impacto, en el hotel Embajador Royal Hydeaway de Santo Domingo, una audiencia con el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, en el palacio presidencial de Santo Domingo, la visita a la Casa Balear de la República Dominicana y una recepción en la Embajada de España en República Dominicana.