Detenido un joven alemán por tocarle el culo a una chica y pegarle a su novio en la discoteca Megapark de Cursach

La Policía Nacional ha detenido en la conocida zona de Playa de Palma a un turista de origen alemán por agredir sexualmente a una joven y pegar al novio de esta. El suceso tuvo lugar en el interior de la conocida discoteca MegaPark, propiedad del ‘capo’ de la noche Bartolomé Cursach, mientras la pareja se encontraba en la pista de baile.

Los hechos se desencadenaron el pasado martes alrededor de las 23:00 horas. Según el informe policial, la víctima disfrutaba de la noche y bailaba tranquilamente junto a su pareja sentimental en un concurrido establecimiento de ocio nocturno.

En un momento dado, un varón de mediana edad se aproximó a la joven y, presuntamente, cometiendo un delito de agresión sexual, le realizó tocamientos en el culo y le intentó meter mano hasta en dos ocasiones consecutivas.

Al percatarse de la gravedad de la situación, el novio de la afectada intervino de inmediato para recriminar la conducta al presunto agresor y exigirle explicaciones. Lejos de deponer su actitud, el sospechoso reaccionó con violencia y propinó un fuerte golpe en el rostro del joven, causándole un hematoma visible en la mejilla de forma instantánea.

Tras el altercado, las víctimas solicitaron auxilio urgentemente al personal de seguridad de la discoteca. Los vigilantes actuaron con rapidez, logrando retener al individuo en el propio establecimiento para evitar que abandonara el lugar. Paralelamente, se dio aviso a los servicios de emergencia.

Minutos después, varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se personaron en el local turístico. Los agentes se entrevistaron de inmediato con las víctimas para recabar sus testimonios y tomar declaración a los testigos presenciales. Una vez obtenida toda la información y tras informar detalladamente a los afectados sobre los trámites legales y sanitarios a seguir, los policías procedieron a la detención formal del turista alemán.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de lesiones.