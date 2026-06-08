Investigan la misteriosa muerte de un hombre dentro de un coche en el aparcamiento de la estación de Sa Pobla

La Guardia Civil y la Policía Local tratan de esclarecer las circunstancias que rodean el fallecimiento de un español de 53 años localizado a primera hora de la mañana en el interior de un vehículo aparcado junto a la estación ferroviaria de Sa Pobla.

Un importante dispositivo policial se desplegó este lunes en el aparcamiento de la estación de tren de Sa Pobla tras el hallazgo del cadáver de un hombre en el interior de un coche. El macabro descubrimiento se produjo sobre las 7:20 horas, cuando varios transeúntes que pasaban por la zona detectaron que algo extraño ocurría en uno de los vehículos estacionados.

Según las primeras informaciones, los testigos observaron a una persona inmóvil en el interior del automóvil. Al acercarse, comprobaron que se trataba de un hombre que aparentemente se encontraba inconsciente. Intentaron llamar su atención y despertarlo, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Ante la inquietante situación, alertaron inmediatamente a la central de emergencias del 112.

La llamada movilizó un amplio operativo integrado por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, efectivos de la Policía Local de Sa Pobla y una unidad medicalizada del SAMU-061. A su llegada, los sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre.

Sin signos de violencia y a la espera de la autopsia

La víctima es un ciudadano español de 53 años, cuya identidad no ha trascendido por el momento. Tras confirmarse la muerte, los investigadores procedieron a acordonar la zona mientras realizaban una minuciosa inspección ocular del vehículo y de sus alrededores en busca de cualquier indicio que pudiera ayudar a reconstruir las últimas horas de vida del fallecido.

Aunque la investigación se encuentra todavía en una fase inicial, las primeras averiguaciones apuntan a que no existen indicios evidentes de una muerte violenta. Fuentes próximas al caso señalan que, a falta de los resultados forenses, se descarta la participación de terceras personas y tampoco se contempla la hipótesis de un suicidio.

Pese a ello, el fallecimiento continúa rodeado de interrogantes. Los especialistas deberán determinar ahora cuándo se produjo exactamente la muerte y cuáles fueron las causas que llevaron al hombre a perder la vida dentro del vehículo, donde fue encontrado horas después por los primeros viandantes de la mañana.

Todas las miradas están puestas ahora en la autopsia, una prueba fundamental para esclarecer lo ocurrido. El informe forense será determinante para precisar la causa de la muerte. Mientras tanto, los agentes continúan recabando información y tomando declaración a posibles testigos que pudieran aportar datos sobre los movimientos del fallecido antes de ser encontrado sin vida.

La presencia de vehículos policiales y sanitarios generó una gran expectación entre vecinos y usuarios de la estación de Sa Pobla durante las primeras horas de la mañana. Numerosas personas se detuvieron para observar el dispositivo desplegado en la zona, mientras los investigadores desarrollaban su trabajo.

El caso permanece abierto y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas. Será la autopsia la que, previsiblemente, permita despejar las incógnitas sobre la muerte de este hombre hallado sin vida en el interior de un coche en el aparcamiento de la estación de Sa Pobla.