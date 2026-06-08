El Papa recibe a Ayuso en la sede de la Nunciatura: su segundo encuentro privado en una semana

El Papa León XIV ha recibido este lunes en audiencia privada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sede de la Nunciatura Apostólica de España. El encuentro se ha celebrado a las 16 horas, en el tercer día del viaje apostólico de León XIV a España, jornada marcada por el discurso del Pontífice ante el Congreso y por la oración y ofrenda floral a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, acto en el que también coincidirán ambos esta tarde.

No es la primera vez que Ayuso y el Papa se sientan a hablar en privado. La semana pasada, la presidenta madrileña viajó al Vaticano para una audiencia con León XIV, visita que aprovechó para hacerle entrega de un libro sobre los valores católicos del pueblo de Madrid y para trasladarle que en la región estaban «entusiasmados con su llegada».

Esta mañana, antes de la audiencia, Ayuso atendía a los medios frente a la Real Casa de Correos, reconvertida en Centro Internacional de Prensa con motivo de la visita papal, y se mostraba convencida de que el paso de León XIV por España permitirá abrir nuevos debates sobre los grandes desafíos globales. «Creo que son consensos que no pueden ser propios solo de una región o de una nación, tiene que ser de todos porque son temas globales», señalaba la presidenta, poniendo el foco en las bases del humanismo cristiano y apuntando a la inmigración y las nuevas tecnologías como asuntos centrales de ese debate.

La presidenta madrileña ha recibido esta tarde de manos del Papa León XIV la Medalla conmemorativa oficial acuñada para el histórico viaje apostólico del Santo Padre a España del 6 al 12 de junio. La insignia presenta en el anverso el escudo papal y en el reverso el logotipo oficial del viaje, con el lema Alzad la mirada.

Tras la audiencia en la Nunciatura, Ayuso acompañará al Pontífice en uno de los momentos más íntimos y esperados de toda la visita apostólica: la oración y ofrenda floral ante la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María la Real. A las 18 horas, León XIV subirá al camarín de la patrona de Madrid para rezar ante su imagen, acompañado por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, los obispos auxiliares y el cabildo catedralicio.

El propio Pontífice expresó su deseo personal de visitar la Virgen y hacerle una ofrenda floral. Además, se espera que lleve un regalo especial para la imagen, que diversas fuentes apuntan podría ser una rosa de oro, distinción que los papas reservan a las advocaciones marianas más veneradas. León XIV se convertirá así en el tercer pontífice en visitar la Almudena, después de que Juan Pablo II la consagrara en 1993 y de que Benedicto XVI celebrara allí una misa con seminaristas durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2011.

La audiencia de este lunes convierte a Ayuso en la dirigente autonómica con mayor presencia junto al Pontífice durante este viaje apostólico, que concluirá en Madrid mañana martes antes de que León XIV ponga rumbo a Barcelona.