Ayuso visita al Papa en el Vaticano antes de su llegada a Madrid y confía en que se lleve un mensaje de «unidad»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido este lunes una audiencia privada con el Papa León XIV en el Palacio Apostólico, cinco días antes de la visita del Pontífice a la capital española. Ayuso ha confiado en que el Papa se lleve de Madrid un mensaje de «unidad» y ha asegurado que le ha visto con «mucha ilusión» por su viaje a España.

La líder madrileña ha comunicado al Papa algunos de los problemas de la sociedad española: «Le he trasladado algunas preocupaciones acerca de los jóvenes especialmente, de la integración de Madrid, la Hispanidad, el saber que somos un lugar que celebra que ciudadanos de tantos rincones vengan a vivir como nunca. Eso es para nosotros la bendición de Madrid», ha señalado.

Ayuso también ha puesto sobre la mesa otros retos provenientes del mundo de hoy en día: «También la crisis de soledad, sobre qué futuro nos depara el cambio que estamos viviendo con las nuevas tecnologías y, en concreto, con la inteligencia artificial. Todos estos desafíos son compartidos, pero a nosotros nos preocupa sobremanera porque somos conscientes de que mucho de lo que nos ocurre es porque cada vez somos sociedades más pequeñas, que hablamos menos entre nosotros, que estamos más solos», ha advertido la presidenta.

Frente a estos desafíos, Ayuso ha defendido el modelo de convivencia de Madrid como parte de la solución: «Pienso que el vivir en Madrid de esa manera, en comunidad y contando unos con otros, es fundamental para encontrar la mayoría de las respuestas a muchas de las crisis que tenemos», ha subrayado.

La presidenta ha transmitido que el Papa se ha mostrado muy ilusionado ante su próxima visita y ha confiado en que el viaje sirva para unir a los españoles. «La sensación que me traslada es de mucha ilusión. Creo que es maravilloso y nos viene bien a todos», ha dicho Ayuso, quien ha añadido que León XIV «quiere mucho a España» y que le ha trasladado «lo que va a encontrar de celebración en las calles».

La presidenta ha confiado en que la visita envíe un mensaje de unidad por encima de las diferencias. «España es un país que sabe celebrar, que sabe aparcar un rato diferencias y buscar y celebrar en esa unidad. Creo que eso es lo que vamos a vivir y es el mensaje que él se va a llevar», ha afirmado.

Durante la audiencia, Ayuso ha entregado al Papa un libro recopilatorio sobre los valores católicos y la vida religiosa en la Comunidad de Madrid, elaborado durante meses con fotografías de celebraciones como la Navidad en la Puerta del Sol, el Belén viviente de Buitrago de Lozoya o las pasiones de Daganzo, Chinchón y Morata. «Lo hemos trabajado para que pueda ver con más detenimiento cómo vivimos la fe y no solo la fe, sino también el saberse comunidad y los valores cristianos que en Madrid se celebran tanto», ha explicado.

Además, le ha entregado la Medalla Internacional de la Comunidad y algunos dulces representativos de la región, entre ellos las palmeritas de Morata. Ayuso se ha despedido de la reunión con «mucha ilusión» y con la esperanza de que el Papa se sienta «muy orgulloso de España y de la hispanidad».