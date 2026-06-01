Expedientado un policía por empujar a una profesora en una concentración de la huelga en Valencia

La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario a un agente por empujar a una docente en una movilización de profesores enmarcada en la huelga de la educación valenciana. Además, la docente ha denunciado al agente, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, la mujer camina de espaldas y con los brazos cruzados. De repente, aparece un agente corriendo. Y es este último quien la empuja con violencia, de modo que la profesora cae de golpe al suelo. Un incidente tras el que los compañeros de la mujer, una profesora jubilada que había acudido a apoyar a sus compañeros, comienzan a gritar «vergüenza».

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el subdelegado en la provincia de Valencia, José Rodríguez Jurado, han mantenido una reunión la mañana de este lunes con los sindicatos convocantes de la huelga, que arrancó el pasado 11 de mayo.

En el transcurso de esa reunión, según han informado fuentes de la propia Delegación de Gobierno, se ha abordado el trabajo conjunto y coordinado desarrollado durante las tres primeras semanas del conflicto, además de tratar el grave incidente producido este mismo domingo.

La delegada y los sindicatos se han emplazado a seguir trabajando para que ningún incidente como el sucedido el pasado domingo empañe el trabajo efectuado hasta ahora y que se garantice el derecho constitucional a la manifestación.

Además, la Policía Nacional, como se ha dicho, ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente implicado en los hechos. La mujer ha presentado denuncia.

Pilar Bernabé ya había enviado un primer mensaje a través de la red social X, en el que afirmaba, en referencia al incidente antes citado, que lo ocurrido era «inaceptable». Y que se investigaría de «forma exhaustiva» para depurar responsabilidades. La delegada entendía que «proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier otra circunstancia».