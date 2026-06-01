Cortes de tráfico y líneas de Metro y Cercanías afectadas hoy, lunes 1 de junio, en Madrid por la visita del Papa León XIV: horarios y alternativas

Madrid vivirá este fin de semana un evento único en los últimos años. La visita del Papa León XIV, prevista entre el 6 y 9 de junio, obligará a desplegar un fuerte dispositivo de seguridad y emergencias que provocará un gran cambio en la movilidad de la capital.

El Ayuntamiento de Madrid lleva preparando el operativo desde hace semanas ya que solo entre los actos de la plaza de Lima y Cibeles se podrían reunir casi 2 millones de personas. A pesar de que los actos serán el fin de semana, los cortes de tráfico empezarán bastante antes por el montaje de escenarios, torres de sonido, plataformas, aseos y controles de seguridad.

Las primeras afectaciones comenzaron a mediados del mes de mayo con ocupaciones de los carriles para descargar material y el montaje de las estructuras. Sin embargo, se espera que las restricciones en la plaza de Lima sean cada vez mayores y ya existen cortes parciales de los carriles centrales.

A partir del 3 de junio, se cerrará prácticamente total de la plaza de Lima y de buena parte de su entorno, algo que afectará especialmente a la circulación junto al estadio Santiago Bernabéu y Nuevos Ministerios. El Ayuntamiento calcula que las mayores complicaciones llegarán entre el 5 y el 7 pero durarán hasta el 9 por las labores de desmontaje.

Calles cortadas y servicios especiales por la visita del Papa león XIV

En la zona norte es donde será una de las zonas más complicadas durante la visita. Además de los sitios donde tendrá lugar los eventos con el Sumo Pontífice, habrá problemas en Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu, General Perón y Concha Espina. El tráfico se complicará más entre Alcalá, el paseo del Prado y Recoletos, especialmente desde el jueves 4 de junio por la noche, cuando comenzarán los cortes más fuertes para preparar la misa multitudinaria del domingo.

En cuanto a los servicios especiales de tren, metro y autobús, la medida más destacada será la gratuidad de los autobuses de EMT Madrid y de bicimad entre el 3 y el 9 de junio. También habrá un incremento del número de autobuses, sobre todo durante los eventos del Papa, para lo que se espera un 25% más de autobuses con respecto a lo habitual.

Muchas líneas sufrirán cambios en su recorrido. Las líneas desviadas serán la 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 43, 45, 51, 61, 68, 69, 73, 120, 126, 147 y 150, quedando algunas suspendidas durante la vigilia. Para el encuentro de Cibéles, se modificarán también la 001, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 53, 74, 146, 149, 150 y Express Aeropuerto.

A pesar de ello, el consistorio madrileño avisa que el transporte público será prácticamente la única opción cómoda para moverse por Madrid durante la visita del Papa León XIV.