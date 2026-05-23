La seguridad privada de Baleares homenajea a sus profesionales en una gala celebrada en el Castillo de Bellver

La seguridad privada de Balears se vistió este pasado jueves de gala para celebrar su festividad anual y rendir homenaje a los vigilantes de seguridad, detectives privados, centros de formación e instaladores cuyas actuaciones más destacadas durante el último año merecieron un reconocimiento público. A propuesta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, se entregaron un total de treinta distinciones en un emotivo acto que puso en valor la labor esencial que desempeña este colectivo en la protección de ciudadanos, empresas e instituciones de las Islas Baleares.

El acto institucional tuvo lugar en el emblemático Castillo de Bellver, un escenario cargado de historia que reunió a más de 200 invitados entre representantes políticos, mandos policiales, autoridades militares y profesionales del sector. La ceremonia se quiso reflejar la evolución y profesionalización que vive actualmente la seguridad privada en Baleares.

Las presidentas del sector, Inés Ybarra y Pilar Albacete, dirigieron unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a los más de 8.000 profesionales de la seguridad privada que trabajan diariamente en Baleares. Ambas pusieron en valor «el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio» de un colectivo que, según señalaron, se ha convertido en un pilar complementario imprescindible para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La solemne gala estuvo presidida por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, acompañado por el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía, José Antonio Puebla; el teniente coronel de la Guardia Civil de Baleares, Francisco Martínez; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; y el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, entre otras destacadas autoridades civiles, militares y policiales.

Tras la interpretación del himno nacional, uno de los momentos más emotivos de la tarde llegó con la subida al escenario de todos los condecorados, quienes recogieron sus menciones y distinciones entre los aplausos del público asistente. Muchos de los reconocimientos premiaron actuaciones de especial relevancia relacionadas con intervenciones de auxilio ciudadano, colaboración con investigaciones policiales, actuaciones preventivas y servicios destacados desarrollados en infraestructuras estratégicas y espacios turísticos del archipiélago.

Durante la ceremonia también se puso de manifiesto la estrecha coordinación existente entre las empresas de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una colaboración que, según destacaron las autoridades presentes, resulta fundamental para garantizar la seguridad en una comunidad autónoma con una elevada afluencia turística y una intensa actividad económica durante todo el año.

El evento concluyó con un mensaje de unidad y reconocimiento hacia un sector que continúa creciendo en especialización y presencia en Baleares, consolidándose como un aliado clave en la prevención, vigilancia y protección de la ciudadanía. La gala volvió a evidenciar el peso que tiene actualmente la seguridad privada en Mallorca y Baleares, especialmente en ámbitos tan sensibles como el turismo, la protección de infraestructuras, los grandes eventos y la colaboración operativa con las fuerzas policiales.