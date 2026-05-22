Así es el Nimitz, el portaaviones de EEUU de 333 metros de eslora que Trump ha enviado al Caribe para presionar a Cuba

El despliegue del USS Nimitz, el portaaviones más veterano de la Armada de Estados Unidos, ha devuelto al Caribe al centro del pulso geopolítico entre Washington y La Habana. El anuncio del Comando Sur de Estados Unidos llega en plena escalada de tensión entre la Administración de Donald Trump y el régimen cubano, marcada por nuevas sanciones económicas, restricciones energéticas y una creciente presión diplomática sobre la isla.

El mensaje lanzado por el Comando Sur de Estados Unidos en redes sociales fue directo: «¡Bienvenido al Caribe, grupo de ataque del portaaviones Nimitz!». Una declaración que refuerza el simbolismo del movimiento militar y confirma la presencia en la región de uno de los buques de guerra más icónicos del poder naval estadounidense.

El portaaviones más antiguo de la flota

El USS Nimitz (CVN-68) es el primer buque de la histórica clase Nimitz y el portaaviones estadounidense en activo más antiguo.

Fue botado el 13 de mayo de 1972 en los astilleros de Newport News, en Virginia, y entró oficialmente en servicio el 3 de mayo de 1975, por lo que acumula más de medio siglo de operaciones navales en escenarios estratégicos de todo el mundo.

Debe su nombre al almirante Chester W. Nimitz, comandante supremo aliado en el teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

Una ciudad flotante de 333 metros

Sus cifras siguen impresionando incluso frente a los estándares militares actuales.

El Nimitz mide 332,85 metros de eslora, tiene una cubierta de vuelo de 76,8 metros de ancho y desplaza entre 101.000 y 104.000 toneladas a plena carga.

Su cubierta de vuelo supera los 18.200 metros cuadrados, equivalente a varios campos de fútbol.

A bordo operan unos 3.200 marineros, a los que se suman cerca de 2.500 efectivos del ala aérea embarcada.

Propulsión nuclear y capacidad ofensiva

El portaaviones está impulsado por dos reactores nucleares, conectados a cuatro motores principales y cuatro hélices de cinco palas, lo que le permite navegar durante años sin repostar combustible.

Puede superar los 30 nudos de velocidad y transportar alrededor de 85 aeronaves, entre cazas, helicópteros y aviones de alerta temprana.

Cuenta además con:

Cuatro catapultas.

Cuatro elevadores de aeronaves.

Cuatro cables de frenado.

Sistemas defensivos Sea Sparrow.

Plataformas antimisiles SeaRAM.

Todo ello convierte al Nimitz en una de las plataformas de combate más completas jamás construidas.

Uno de sus últimos despliegues

El actual movimiento hacia el Caribe podría ser uno de los últimos grandes servicios del buque.

Aunque inicialmente su retirada estaba prevista para 2026, la Armada estadounidense decidió prolongar su vida útil hasta marzo de 2027 para mantener el mínimo legal de once portaaviones activos exigido por el Congreso mientras culmina la incorporación del nuevo USS John F. Kennedy (CVN-79).

El pulso militar con Cuba

La presencia del Nimitz frente a la dictadura comunista de Cuba tiene una fuerte carga estratégica.

Washington ha endurecido la presión económica sobre La Habana desde comienzos de año, mientras la reciente imputación judicial contra el líder cubano sanguinario Raúl Castro ha elevado aún más la tensión política.

El despliegue del portaaviones no implica por sí mismo una acción militar inminente, pero sí representa una demostración inequívoca de capacidad de proyección y un mensaje político directo del Pentágono al régimen cubano.

Para el histórico Nimitz, además, esta operación puede convertirse en su despedida definitiva del tablero geopolítico internacional tras más de cinco décadas simbolizando la supremacía naval de Estados Unidos.