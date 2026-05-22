Cuando se acerca el 30 de mayo, el ambiente cambia en muchos rincones de Canarias. y es que se celebra su Día y entre banderas, música popular y celebraciones, hay un sonido que suele repetirse año tras año y que no es otro que el himno oficial de Canarias del que sin embargo, no todo el mundo sabe cuál es su origen o su letra al completo.

La mayoría identifica su melodía en cuanto empieza a sonar, sobre todo porque acompaña muchos actos institucionales y celebraciones del Día de Canarias. Sin embargo, no todo el mundo conoce qué historia hay detrás de esta composición ni cómo terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más representativos de las islas. Y es que la versión actual no surgió de forma inmediata ni fue la primera propuesta sino que durante décadas aparecieron distintas iniciativas para encontrar una pieza capaz de representar a todo el archipiélago. El resultado final llegó mucho después y acabó convirtiéndose en una melodía con una identidad muy distinta a la de otros himnos tradicionales.

Cuál es el origen del himno oficial de Canarias

La historia del himno canario actual pasó por varias etapas antes de llegar a la versión que hoy se escucha en actos oficiales. La idea de contar con una composición que representara a las islas no era nueva. Ya a principios del siglo XIX existía esa intención y la primera referencia conocida aparece en 1815, cuando se organizó un concurso del que salió una pieza ganadora. Con el paso del tiempo se perdió el nombre de su autor y apenas quedaron algunos datos.

Los intentos continuaron años después. En 1908 aparecieron referencias al estreno de otro Himno Canario durante las Fiestas del Cristo de La Laguna. Aquella propuesta contaba con letra de Nicolás Estévanez y música de Bernardino Valle, aunque tampoco terminó consolidándose como símbolo oficial del archipiélago.

Mucho más tarde, ya en la década de los noventa, volvió a abrirse el debate. Entre 1991 y 1993 el compositor grancanario Juan José Falcón Sanabria creó una nueva propuesta con texto del poeta Fernando García Ramos. El encargo había partido del entonces presidente autonómico Jerónimo Saavedra, que buscaba una pieza capaz de representar institucionalmente a la Comunidad Autónoma.

Quién escribió la letra y quién compuso la música

La fórmula definitiva, sin embargo, tardaría todavía algunos años más. Tras distintas conversaciones y acuerdos políticos, una mesa parlamentaria formada por los grupos con representación en Canarias apostó por recuperar la melodía del Arrorró de los Cantos Canarios de Teobaldo Power y acompañarla con una letra escrita por Benito Cabrera. Esa elección acabaría convirtiéndose en el himno oficial que se mantiene hasta hoy. La decisión quedó oficializada mediante la Ley 20/2003, aprobada el 28 de abril de 2003.

Una de las particularidades del himno canario es precisamente su estructura. Mientras muchos himnos oficiales suelen tener un tono marcial y rígido, el de Canarias presenta un ritmo ternario muy relacionado con el folclore isleño. Su sonido resulta más suave y emocional, algo que le ha permitido diferenciarse de otras composiciones institucionales.

La inspiración en una canción de cuna tampoco es casual. Detrás de la melodía existe la intención de transmitir cercanía, memoria y pertenencia. Esa conexión con los recuerdos y con la identidad isleña aparece también en la propia letra.

La letra completa del himno de Canarias

La letra oficial del Himno de Canarias dice:

«Soy la sombra de un almendro,

soy volcán, salitre y lava.

Repartido en siete peñas

late el pulso de mi alma.

Soy la historia y el futuro,

corazón que alumbra el alba

de unas islas que amanecen

navegando la esperanza.

Luchadoras en nobleza

bregan el terrero limpio

de la libertad.

Ésta es la tierra amada:

mis Islas Canarias.

Como un solo ser

juntas soñarán

un rumor de paz

sobre el ancho mar.»

Qué significado tiene la letra

La letra está cargada de referencias al paisaje y a la historia del archipiélago. El comienzo, «Soy la sombra de un almendro», se considera un homenaje al poema «Canarias» de Nicolás Estévanez. El autor situaba simbólicamente la patria bajo el almendro de la infancia, como un lugar emocional del que nadie puede sentirse expulsado. También es una referencia que muchos relacionan con la emigración canaria y con quienes, pese a pasar gran parte de su vida fuera de las islas, mantuvieron el vínculo con sus raíces.

El texto habla además de esperanza, de unión y de convivencia. No plantea una idea de lucha desde la confrontación, sino desde valores ligados a la nobleza y a la libertad.

Cuándo se interpreta el himno de Canarias

El uso oficial del himno quedó regulado posteriormente mediante el Decreto 95/2003, de 21 de mayo. La normativa establece que debe sonar en actos públicos de especial relevancia organizados por instituciones canarias, especialmente cuando asisten representantes autonómicos, en homenajes a la bandera, celebraciones locales o eventos culturales y deportivos considerados de especial importancia de modo que en nada se volverá a escuchar si bien se celebra el Día de Canarias el 30 de mayo.