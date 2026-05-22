Oughourlian exigió a Ángels Barceló meter tertulianos cercanos al PP en su programa y ella se negó

Ángels Barceló se negó a incorporar tertulianos cercanos al PP en su programa tras una orden mandada por Joseph Oughourlian. Barceló ha comunicado a su equipo del programa Hoy por Hoy que no presentará el programa de la cadena SER la temporada que viene. El motivo es su brutal enfrentamiento con Fran Llorente tras situarlo el presidente de la compañía, Oughourlian, para dirigir los contenidos del Grupo Prisa. La orden dada por Oughourlian en la cadena también había sido dada en El País y tiene como objetivo hacerla menos sanchista.

Oughourlian «ha transmitido a Fran Llorente, director de Contenidos de Radio, que, sin dejar de ser un medio de izquierdas, le dé voz a las posiciones del PP, que la cadena SER se centre y que haya más voces conservadoras en los programas». «Oughourlian ha dado la orden y Fran Llorente está en ello», han asegurado fuentes consultadas.

El objetivo es que el grupo no deje de ser de izquierdas y que no apoye siempre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Más o menos, como lo que ya ha pasado con El País, que también cambió de dirección hace unos meses. La relación de Oughourlian con el Gobierno ha pasado del enfrentamiento total el año pasado a una relación más parecida a «vamos a no hacernos daño mutuamente», dicen las fuentes.

Con esta situación, el presidente de la compañía ha dado el paso de acercarse al PP y a Feijóo aunque sin dejar de ser una radio con ideologías de izquierdas. Oughourlian ha repetido muchas veces en público que Prisa es un grupo de izquierdas y jamás cambiaría su ideología.

Sin embargo, Barceló nunca ha aceptado esa imposición y ha querido dirigir con total independencia su programa. «La situación ha sido muy tensa durante meses. Llorente era muy intervencionista, muy controlador de todo y eso a las estrellas no les gustaba», han señalado fuentes internas.

El futuro de Ángels Barceló ahora es una incógnita, aunque su salida de Prisa coincide con el lanzamiento de la nueva televisión de los accionistas españoles de Prisa que quisieron controlar el grupo y sacar de la presidencia a Oughourlian, sin suerte.