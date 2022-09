Los ‘valores’ del presidente de Prisa: «Cuando fuimos de derechas no nos fue rentable»

El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, se jactó este miércoles de ser propietario del «único medio de izquierdas» en España y aseguró que cuando cambiaron la línea editorial hacia la derecha no les fue «rentable». El máximo accionista de la matriz de El País y la Cadena Ser reconoció así el motivo de los últimos nombramientos en la dirección del periódico del grupo.

La decisión de colocar a Antonio Caño como director de El País coincidió con el giro a la derecha del medio, para pasar después a la dirección completamente ‘izquierdista’ de Soledad Gallego-Díaz y tener ahora al mando a Pepa Bueno con un discurso ‘sanchista’. «El cambio nos hizo perder lectores y oyentes. La línea editorial actual me gusta», comentó Oughourlian en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum.

El empresario reconoció los giros ideológicos, aunque habló de una una «línea editorial histórica» y que como «hombre de negocios» se considera «apolítico». «Es un orgullo presidir una compañía como esta, nuestros medios, aparte del sesgo ideológico que puede tener, se enorgullecen de su profesionalidad, calidad y de contrastar información».

Oughourlian aprovechó la ocasión para valorar el nivel y el trabajo de los competidores: «Hay pocos medios de calidad que contrastan y hacen su trabajo» y aseguró sentirse «orgulloso» de presidir Prisa. Para él, en estos momentos, con la «tentación de irse a los extremos y complacer a las redes sociales sería fácil conseguir más seguidores, más usuarios únicos, empezando a irse hacia los extremos. Este grupo siempre se ha resistido».

El inversor, pese al repaso ideológico que hizo a los grupos de comunicación en España, se considera «un hombre de negocios apolítico que no se mete en la política española» porque no le corresponde. «Lo miro desde el punto de vista de hombre de negocios y yo tengo el único medio de izquierdas. Para qué cambiar la línea editorial para juntarnos con toda la prensa y toda la radio de derechas. Para mí, como hombre de negocios, me parece un buen negocio», sentenció.

Oughourlian, pese a reiterar que es apolítico, habló sin tapujos sobre la situación política, económica y social de España y no tuvo reparo en lanzar un reproche a los españoles: «No tienen motivos para quejarse». El empresario entiende que existen «problemas de regionalismos y nacionalismos», pero cree que «el conflicto de la Guerra Civil se ha superado porque esta sociedad es muy madura y ha sabido salir adelante, remachó».

El presidente de Prisa aseguró tener una relación «cordial» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el cual ha mantenido reuniones. Respecto al líder de la oposición y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con el que también se ha sentado, señaló que la relación «también es excelente, muy buena». «Ellos (Sánchez y Feijóo) entienden que estamos por la labor de fomentar la información de calidad, los medios de calidad, aunque quizás la izquierda lo entiende mejor que la derecha porque tenemos un sesgo histórico».

El presidente de Prisa reconoció que la deuda del grupo es «excesiva tanto en términos absolutos como relativos», pero considera que tiene «el tiempo» y «la flexibilidad» para «manejar este tema». Oughourlian comentó que reducir el pasivo era su «primer objetivo» cuando aterrizó en el grupo y que tardó «un año en llegar a un acuerdo con los acreedores». «Fue una negociación muy larga, complicada, después de la invasión de Ucrania. Tuve la duda hasta el último minuto sobre si se iba a realizar este acuerdo».