Alerta máxima del METEOCAT por lluvias y tormentas en Cataluña: «Se esperan…»

Se espera la activación de la alerta máxima por lluvias y tormentas en Cataluña, METEOCAT se prepara para lo peor. Es importante estar pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estas próximas jornadas que tenemos por delante. La recta final de un mes de agosto en el que todo puede ser posible, empezando por unas cifras que pueden llegar a ser especialmente complicadas. Por lo que, nos espera un destacado giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados.

De la ola de calor que ha azotado esta parte del país nos ha alejado de lo que sería habitual en estos tiempos. El mes de agosto suele ser la antesala de un destacado cambio de tendencia en lo que tenemos por delante. De la mano de una serie de novedades en las que todo puede ser posible, con algunos detalles que nos harán quizás cambiar de planes en estas jornadas de transformación en las que todo puede acabar siendo posible. Con algunas novedades en las que deberemos empezar a pensar en ciertos cambios, las lluvias y las tormentas azotarán Cataluña en breve.

Se espera una nueva alerta en Cataluña

Cataluña se prepara para una nueva alerta que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos hagan incluso cambiar de planes ante un giro radical que puede ser excepcional.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un tipo de tendencia que puede ser la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Los expertos del tiempo saben muy bien lo que nos acompañarán en estos próximos días.

Sin duda alguna, hemos pasado varias alertas este mes de agosto, pero todas, o casi todas, relacionadas con unas temperaturas extremas que han batido todos los récords, habidos y por haber. Con unas cifras que pueden acabar siendo históricas en todos los sentidos.

METEOCAT ha activado una nueva alerta que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Es hora de esperar unas lluvias que pueden llegar a ser especialmente intensas en estas próximas jornadas que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado.

El otoño parece que está cada vez más y más cerca si nos fijamos en lo que nos dicen estos expertos del tiempo.

Lluvias y tormentas activan la alerta máxima

Cataluña será una de las zonas de Cataluña activadas en estos días que tenemos por delante. Estaremos pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañe en estos días de verano, parecerá que todo acabará dando más de una sorpresa.

Tal y como nos explican también los expertos de la AEMET: «Cielo nuboso con chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior de la mitad norte la primera mitad del día y en la mitad oriental y resto de litoral por la tarde, sin descartar que se extiendan al interior de la mitad sur con menor intensidad. Temperaturas en descenso. Viento flojo a moderado, del oeste en el interior y predominando las componentes este y norte en el litoral». Las alertas estarán ativadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en el tercio norte, que pueden ser localmente muy fuertes en el Pirineo de Lleida de madrugada, extendiéndose por la tarde al resto de la mitad oriental».

Una previsión del tiempo en el que todo puede ser posible y que nos alertará de un cambio brusco de temperaturas, en el resto de España la situación no será mucho mejor. Siguiendo con la misma previsión de la AEMET: «La posición de una dana en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumentará la inestabilidad. En el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias y chubascos, más abundantes, persistentes y con tormenta en el Cantábrico oriental, y bancos de niebla matinales y vespertinos. De igual modo se espera nuboso en el noreste peninsular con chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste y litorales de Cataluña. En el resto, poco nuboso con nubosidad media y alta y nubosidad baja matinal en zonas de la vertiente mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, con probabilidad de ser localmente fuertes y con granizo en la Comunidad de Valencia e incluso localmente muy fuertes en Mallorca. En Canarias predominio de cielos poco nubosos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Calima ligera en las islas orientales de Canarias. Temperaturas en descenso casi generalizado. Las máximas superarán 35 grados en puntos del Guadalquivir y depresiones del sudeste. Las mínimas no bajarán de 20 en Canarias, área mediterránea y zonas del Guadalquivir».