La AEMET confirma que el cambio en el tiempo va a ser extremo y llega una DANA: a partir del…

El cambio en el tiempo va a ser extremo y llega una terrible DANA a partir de este día, los expertos de la AEMET confirman lo peor que podríamos esperar. Este verano parece que lo vamos a ver desde otro punto de vista con la mirada puesta a una serie de cambios que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estas próximas jornadas que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. El tiempo parece que nos dará más de una sorpresa inesperada con algunas novedades que podemos empezar a poner en práctica.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Tenemos que empezar a prepararnos para la llegada de un otoño que puede darnos las mismas sorpresas que hubiéramos tenido en consideración. Es hora de visualizar un destacado cambio de tendencia que deberemos tener en mente, los expertos no dudan en lanzar una previsión del tiempo que nos traerá la peor de las previsiones posibles, una nueva DANA.

Llega un cambio de tiempo extremo

Lo peor que podría pasar en esta recta final del verano, se ha convertido en una realidad, tenemos por delante una serie de cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos tiempos que corren. Hemos pasado de una ola de calor que ha convertido a España en un horno ibérico a un giro radical totalmente inesperada.

Tendremos que empezar a prepararnos para una situación del todo inesperada que llegará con una previsión del tiempo que puede ser clave y que, sin duda alguna, acabará siendo tendencia. Es hora de ver qué es lo que nos espera en estos días en los que los avisos se multiplicarán.

Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden llegar a ser los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. La recta final del mes de agosto puede acabar siendo mucho peor de lo esperado. Son tiempos de empezar a prepararnos para lo peor.

Las alertas se activarán con la llegada de un cambio que puede ser ejemplar, en especial en unos días en los que podemos empezar a visualizar de una manera totalmente inesperada. Es hora de dejar salir una serie de novedades que serán las que nos marcarán de cerca.

La AEMET confirma una nueva DANA

Una nueva DANA se convertirá en una auténtica amenaza para determinadas partes del país que se verán afectadas por esta situación que puede ser clave. Sin duda alguna, después de las altas temperaturas la peor amenaza llega de la mano de unas lluvias que pueden ser extremas.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «La posición de una dana en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumentará la inestabilidad. En el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias y chubascos, más abundantes, persistentes y con tormenta en el Cantábrico oriental, y bancos de niebla matinales y vespertinos. De igual modo se espera nuboso en el noreste peninsular con chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste y litorales de Cataluña. En el resto, poco nuboso con nubosidad media y alta y nubosidad baja matinal en zonas de la vertiente mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, con probabilidad de ser localmente fuertes y con granizo en la Comunidad de Valencia e incluso localmente muy fuertes en Mallorca. En Canarias predominio de cielos poco nubosos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Calima ligera en las islas orientales de Canarias».

Las temperaturas también serán protagonistas en estas próximas jornadas: «Temperaturas en descenso casi generalizado. Las máximas superarán 35 grados en puntos del Guadalquivir y depresiones del sudeste. Las mínimas no bajarán de 20 en Canarias, área mediterránea y zonas del Guadalquivir. Soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Canarias. En Península y Baleares predominarán vientos de componentes norte y oeste, flojos en general con intervalos de moderado por la tarde en el interior, moderados en litorales y el Ebro. De poniente moderado en el Estrecho, y con intervalos de fuerte en Alborán y de tramontana en Ampurdán y Baleares».

Estas partes del país estarán en alerta ante lo que está a punto de llegar: «Descenso generalizado de las temperaturas, aunque todavía con valores elevados en puntos del área mediterránea peninsular, Baleares y Canarias. Chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste y litorales de Cataluña y Comunidad de Valencia. Probables chubascos localmente muy fuertes y con tormenta en Mallorca. Lluvias y chubascos, más abundantes, persistentes y con tormenta en el Cantábrico oriental».