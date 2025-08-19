Reventones secos y tormentas que asustan: la AEMET pone en alerta estas partes de Andalucía

La AEMET pone en alerta estas partes de Andalucía, será mejor que nos preparemos para lo peor, en estos lugares del país. Serán tiempos complicados si tenemos en cuenta los cambios a los que nos vamos a someter. De este aumento de las temperaturas a un marcado descenso de las temperaturas que puede ir acompañado de reventones secos y tormentas que asustan. Lo peor de un otoño que parece que se adelanta a una comunidad autónoma castigada por la ola de calor.

Hemos vivido las últimas semanas de una forma que quizás nadie hubiera esperado en estas semanas. Lo que puede acabar pasando es un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañe en unas jornadas en las que el tiempo nos dará más de una sorpresa. Será mejor que no nos confiemos, porque lo que está por llegar puede ponernos los pelos de punta. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que el tiempo puede hacer de las suyas. Tendremos que estar muy pendientes de un cambio que puede ser clave.

Tormentas y reventones secos que asustan llegan

Deberemos estar preparados para un importante cambio de tendencia que estamos viviendo en estos últimos días. Lo que tenemos por delante es una situación para la que quizás no deberemos estar del todo listos, parecerá que el tiempo cambiará a toda velocidad.

Vamos a dejar a un lado una situación cambiante que puede convertirse en un problema que va en aumento. Lo que puede esperarnos es un giro radical que puede acabar siendo una dura realidad. Tendremos que ver qué es lo que nos depara un tiempo que trae más de una sorpresa en esta recta final del verano.

Lo que nos esperará es una situación para la que debemos estar preparados, una novedad destacada que acabará siendo la que nos haga estar pendientes de un cielo que parece que trae novedades destacadas. Esta parte de España se ha convertido en un horno, pero lo que nos espera en estos próximos días es algo radicalmente diferente.

Andalucía se prepara para un tiempo violento que nadie hubiera esperado que fuera tan intenso. Reventones secos y tormentas acabarán siendo los que nos acompañarán en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

La AEMET pone en alerta estas partes de Andalucía

La previsión del tiempo de la AEMET para Andalucía pone los pelos de punta, los expertos no dudan en darnos una serie de novedades que pueden llegar a ser las que nos acompañen en unas jornadas en las que la vuelta a la rutina o el inicio de las vacaciones se mezclan por igual.

Tal y como nos explican en su página web: «Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del extremo oriental. Temperaturas en descenso generalizado, notable para las máximas en la vertiente atlántica. Vientos flojos a moderados de componente oeste, más intensos durante la tarde; intervalos de poniente fuerte en el litoral mediterráneo y el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el Levante almeriense».

Las alertas en esta comunidad: «Temperaturas significativamente altas en zonas de la vertiente mediterránea, y en descenso notable en la vertiente atlántica. Rachas de viento ocasionalmente muy fuertes en el Levante almeriense».

Para el resto de España la previsión no es muy distinta: «Se prevé que continúe el paso de una vaguada por la Península y Baleares, con entrada de aire atlántico más fresco. Se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de Galicia y Cantábrico, con lluvias débiles, más abundantes y persistentes en el Cantábrico oriental, y bancos de nieblas matinales y vespertinos. En el resto, poco nuboso o con nubosidad media y alta. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en los tercios norte y este, más abundante en el nordeste, donde son probables chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, sin descartar Baleares, incluso localmente fuertes en Pirineos, Ibérica oriental y zonas intermedias. En Canarias predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en los nortes y posible nubosidad de evolución en las montañosas. Ligera calima en las islas Canarias orientales y posibilidad de polvo en suspensión en el tercio oriental peninsular y Baleares. Temperaturas máximas en descenso prácticamente generalizado, salvo en el Cantábrico, donde no se esperan cambios. El descenso será notable en los tercios sudeste y este. Aun así, se superarán los 35 grados en el Guadalquivir, depresiones del sudeste y puntos de los archipiélagos. Descenso generalizado de las mínimas, menos marcado en el Cantábrico y archipiélagos. Todavía no se bajará de 20 grados en el tercio sudeste, depresiones del nordeste, área mediterránea y Canarias, incluso 25 en litorales mediterráneos y puntos de Canarias».