Bajón de temperaturas y tormentas nunca vistas: el aviso de los expertos que pone en alerta a estas zonas de España

Las tormentas nunca vistas y este bajón de las temperaturas son el elemento que nos dará un importante aviso de los expertos que pondrá en alerta a estas zonas de España. Tenemos que empezar a prepararnos para un otoño que parece que va a llegar a toda velocidad y lo hará de tal forma que tocará ver qué es lo que nos depara este importante cambio de tendencia que puede ser el que marque estos días.

Hasta la fecha nunca hubieras imaginado una situación de tal forma que puede acabar convirtiéndose en una dura realidad. Por lo que, hasta el momento, no sabíamos que podríamos tener que empezar a pensar en este cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marque muy de cerca. Los expertos no dudan en lanzar una destacada advertencia que realmente nos puede poner con la piel de gallina en estas partes de España. Tocará estar muy pendientes de estos destacados cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de apostar por un bajón de temperaturas que llegará con tormentas nunca vistas.

Este aviso de los expertos nos pone directamente en alerta en estas zonas de España

Lo que estamos esperando con cada vez más ganas es que se acabe ese calor sofocante que está afectando a gran parte del territorio. Nadie se escapa de un verano que acabará convirtiéndose en un problema mayor para muchos que verán en este tipo de fenómenos algo nunca visto. No hay partes de España que se hayan escapado de este giro importante en el tiempo.

Hemos pasado de unas cifras que han acabado siendo una antesala de algo más a una novedad destacada que nos ha afectado de forma especialmente complicada. El tiempo es un elemento que puede condicionar todo lo que hacemos, especialmente si nos centramos en un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial.

Nos vamos a enfrentar a una situación diferente en cuestión de horas. Nunca un país ha estado más pendiente de la AEMET, especialmente si tenemos en consideración que estaremos ante un destacado giro de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Tendremos que estar muy pendientes de una situación de relativa inestabilidad que nos hará abrazar por completo lo que está a punto de pasar.

Tormentas nunca vistas y bajón de temperaturas

Llega un importante bajón de temperaturas que lo pondrá todo en su lugar, con una oleada de tormentas nunca vistas y que, en algunos puntos, son más necesarias que nunca. Los expertos del canal de El Tiempo, no dudan en darnos una serie de novedades que pueden llegar a ser las que nos afectarán de lleno.

Tal y como nos explican: «La extraordinaria ola de calor que nos acompaña desde principios de agosto tiene fecha de caducidad. A partir de este día una masa de aire más fresca irrumpirá en España, dejando a su paso un bajón térmico y tormentas fuertes. La ola de calor que nos acompaña desde principios de agosto se ha recrudecido en España coincidiendo con el puente de agosto. En la jornada de ayer se superaron los 40 ºC en amplias zonas, destacando los registros en observatorios de Asturias, Cantabria y País Vasco, donde pasaron localmente de los 41-43 y se batieron algunos récords absolutos. A todo ello hay que añadir la gran oleada de grandes incendios que azota nuestro país».

Siguiendo con la misma explicación: «No obstante, desde Meteored podemos dar buenas noticias: la ola de calor tiene los días contados. Como hemos ido avanzando en estas últimas jornadas, a partir del lunes una masa de aire atlántica más fresca irá desplazando de oeste a este al aire extremadamente cálido que en estos momentos se sitúa sobre nuestra vertical. No vamos a hablar de frío como tal, cosa complicada en agosto más allá de la alta montaña, pero sí de una normalización térmica que dará lugar a un ambiente bastante más soportable si lo comparamos con lo que hemos vivido en la primera quincena de agosto, la más cálida desde que hay registros en España, según confirmó la AEMET. En capitales como Badajoz, Córdoba o Sevilla pasarán de los 42-44 ºC de este fin de semana a los 35-36 ºC que se esperan el miércoles o el jueves. En Oviedo ayer superaron los 41 ºC, y aunque hoy ya se notará el bajón, a mediados de la semana que viene no se irán por encima de los 23-24 ºC. El descenso de las temperaturas no será tan destacable en el extremo sureste. Por otra parte, las noches darán un respiro en varias comunidades. Nuestros mapas empiezan a mostrar valores mínimos de 11-12 ºC en unos días en ciudades como Burgos, León, Palencia o Soria, donde tendrán que salir a la calle con alguna chaquetita a primera hora. Habrá que ver si esta situación se mantiene durante mucho tiempo, pero al menos gran parte de España podrá respirar».