La AEMET pone en alerta total a estas zonas de Castilla-La Mancha: no estamos preparados para el infierno que llega

Estas zonas de Castilla-La Mancha estarán en alerta, la AEMET advierte de que no estamos preparados para lo que está por llegar, un importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días. Las altas temperaturas nos han dejado unas cifras que nos costarán creer, tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos está esperando para poder hacer planes en unas jornadas cargadas de actividad.

El centro del país sufre los efectos de una terrible ola de calor que puede acabar provocando más de una sorpresa inesperada. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días en los que el tiempo nos va a jugar una mala pasada. Es momento de dejar salir algunas situaciones del todo inesperadas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Los expertos de la AEMET no dejan de alertarnos por este tipo de detalles que pueden ser esenciales para el territorio de Castilla-La Mancha.

No estamos preparados para el infierno que llega, según la AEMET

España se está convirtiendo en un horno ibérico, especialmente si tenemos en consideración algunos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Estaremos preparados para dar un giro radical a una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con uno de los veranos más intensos de los últimos tiempos, tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando.

En estos días, tocará saber qué es lo que puede acabar pasando, en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertas novedades que serán las que nos afectarán en mayor número.

Estaremos muy pendientes de lo que nos está esperando en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Empezando por una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Castilla-La Mancha puede convertirse en uno de los puntos calientes de nuestro país.

Ponen en alerta total estas zonas de Castilla-La Mancha

Estas zonas de Castilla-La Mancha serán de las que sufrirán las consecuencias de esta nueva ola de calor. La AEMET ha lanzado una alerta que nos puede afectar de lleno en estos próximos días en los que deberemos empezar a prepararnos para vivir un puente y una recta final de agosto que llega con importantes novedades.

Tal y como nos explican estos expertos: «Poco nuboso o despejado aumentando la nubosidad de evolución al final de la mañana que será más abundante en las zonas de montaña y que, en el sistema Ibérico podría ir acompañado de algún chubasco disperso o tormenta ocasional. Temperaturas mínimas en aumento en las Alcarrias y en zonas bajas del sistema Ibérico y con cambios ligeros predominando los aumentos en el resto. Temperaturas máximas en aumento, más acusado en la Serranía de Cuenca. Las temperaturas máximas superarán los 36 grados en la mitad occidental y en la Mancha de la mitad oriental y pueden alcanzar los 40 en zonas bajas de los valles del Tajo y del Guadiana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 20 grados en la mitad occidental y en la Mancha de la mitad oriental. Vientos flojos, de este y sureste al principio y final del día y predominando la componente sur en las horas centrales».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas que superarán los 36 grados en la mitad occidental y en la Mancha de la mitad oriental y pueden alcanzar los 40 en zonas bajas de los valles del Tajo y del Guadiana. Temperaturas mínimas alcanzarán los 20 grados en la mitad occidental y en la Mancha de la mitad oriental».

Una previsión que coincide con la que nos espera en gran parte de España: «Únicamente se espera nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia, con lloviznas débiles y bancos de nieblas en el mar y zonas litorales. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del interior, sin descartar algún chubasco débil y aislado en el Sistema Ibérico. Despejado en Baleares y nuboso en el norte de las islas Canarias con nubosidad de evolución en el interior de las de mayor relieve sin descartar algún chubasco débil y aislado. Ligera calima en las islas Canarias. Temperaturas máximas en aumento en la mitad norte peninsular, notable en el Cantábrico. Por el contrario, se esperan descensos en el oeste de Galicia localmente notable en litoral atlántico; en el resto no se esperan cambios. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, del Cantábrico oriental y pudiendo hacerlo en las depresiones del noreste. Descenso ligero de las temperaturas mínimas en la mitad sur y archipiélagos, y ascenso ligero en el resto más intensos localmente en Castilla y León, Alto Ebro y sur de Galicia. No bajarán de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, meseta norte y depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo y depresiones de la vertiente atlántica sur. Soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias, levante moderado en Alborán y con intervalos de fuerte en Estrecho sin descartar alguna racha muy fuerte. Vientos flojos en general en el resto con intervalos de moderado en el oeste. Predominará el este y el sur en Baleares y vertiente mediterránea, y componente sur en el resto. En el litoral cantábrico viento moderado del este rolando a oeste».