Quién es Virginia Riezu: su edad, su pareja y de dónde es la colaboradora de ‘Zapeando’

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Virginia Riezu se ha convertido en una de las actrices, cómicas, colaboradoras y presentadoras de televisión que más está dando de qué hablar en nuestro país. A lo largo de su trayectoria profesional, hemos podido verla en diversos programas de entretenimiento, como es el caso de Dani y Flo (Cuatro) o En la Frontera (Público TV). Es más, desde 2022, formaba parte del equipo de Todo es mentira. En este 2026, se ha confirmado su fichaje por Zapeando, por lo que es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera profesional, así como su vida personal. Y todo a través de datos como su edad, su pareja y programas en los que ha participado, entre otros.

La trayectoria profesional de Virginia Riezu

Nacida en 1975 en Pamplona, Virginia es una destacada a actriz, improvisadora, cómica y presentadora. Poco a poco, ha ido logrando hacerse un hueco en el mundo del entretenimiento no solamente por su carrera en televisión, sino también en la radio, el cine y hasta la comedia en directo.

Eso sí, inicialmente, se formó como Ingeniera Agrónoma por la Universidad Pública de Navarra (UPNA). A pesar de todo, pronto comenzó a adentrarse de lleno en su verdadera vocación, por lo que se diplomó en interpretación en la escuela Bululú. Esto fue un punto de inflexión en su trayectoria, pero también hacia una carrera en la que la televisión y el espectáculo iban de la mano.

En la pequeña pantalla, Virginia Riezu ha sido colaboradora de varios programas, como es el caso de Dani y Flo y En la Frontera, y más recientemente de Todo es mentira. En 2026, se confirmó su fichaje por Zapeando (laSexta). No podemos dejar de mencionar que ha participado en diversas series de gran éxito, tales como Aquí no hay quien viva, Desaparecidos, Allí abajo o, incluso, Cuestión de Sexo, entre otras.

Si nos centramos en el cine, también ha aparecido en grandes títulos como Hacerse mayor y otros problemas o, incluso, Mi amor perdido. Por si fuera poco, Virginia Riezu es una figura destacada en el mundo de la comedia teatral y el monólogo. Es más, en 2017, su show, titulado Para ser mujer eres bastante graciosa, obtuvo el Premio Madrid es Teatro a Mejor Monólogo. En la radio, colabora de forma regular en programas como Carne Cruda de RNE o A vivir que son dos días de la Cadena SER.

Su vida personal

A pesar de tener una gran presencia en el terreno profesional, es un hecho que Virginia es muy reservada en cuanto a lo personal se refiere. Tanto es así que se desconoce si su corazón está ocupado o, incluso, si tiene hijos. Lo que es un hecho es que, en redes sociales –especialmente en Instagram- no publica contenido que tenga que ver con su entorno, sino que está priorizado el enfoque meramente profesional.