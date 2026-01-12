Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Gema y Joaquín reciben noticias del embarazo

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 9 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 473 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo la verdad empieza a expandirse por toda la colonia. Es más, se destapa la verdadera cara de uno de ellos. En cuanto a Andrés, descubre una importantísima información contra su primo. Todo ello mientras un hecho completamente inesperado sucede entre María y Gabriel.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido observar cómo Pelayo ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para comunicar a su madre la importantísima decisión que ha tomado. Ella no tarda en hacerle saber que podría estar cometiendo un gravísimo error. Es por eso que no duda en hacer todo lo que está en su mano para tratar de detenerlo. Claudia, por su parte, es acechada desde la distancia por una persona, pero ella todavía no lo sabe. Algo sucede con el embarazo de Gema, hasta tal punto que se ve en la obligación de acudir al médico de urgencia. Dadas las circunstancias, no puede evitar temerse lo peor.

¿Qué sucede en el capítulo 474 de Sueños de libertad que se emite hoy, lunes 12 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Gabriel tiene un tenso enfrentamiento con Begoña. Ella, lejos de achantarse, no duda en responder con cierta firmeza, apoyándose en su embarazo. El diario de Marta desaparece y pronto identifican al responsable, que no tarda en usarlo para chantajearla.

En el médico, Gema y Joaquín se ven sorprendidos al recibir importantes noticias sobre el embarazo. Con posterioridad, se ven en la obligación de compartirlo con Teo. Claudia no ha regresado a su habitación, por lo que Manuela no puede evitar mostrarse profundamente preocupada. Es por eso que va a ver qué sucede.

Andrés logra que Isabel vaya a declarar en contra de Gabriel. Eso sí, más tarde, no tiene ni la menor idea de si debe seguir adelante. Gaspar, por su parte, considera una posibilidad con respecto a la cantina. Algo que, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.