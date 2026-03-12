Carlos Torres (Charly Flow), tras la muerte de ‘La Reina del Flow’: «No puedo decir todo lo que quisiera»

¿Qué han hecho con la nueva temporada de La Reina del Flow? Esa ha sido la cuestión que tanto se han preguntado los fans del formato desde el pasado mes de enero. La producción colombiana regresó a la pequeña pantalla, tras muchos años de ausencia, y lo hizo con el objetivo de ofrecerle a su público los nuevos episodios que tanto han pedido. No fue fácil, pero los altos cargos de Caracol TV lograron reunir a todo el elenco, incluidos Carlos Torres y Carolina Ramírez, para grabar nuevos capítulos. Sin embargo, visto lo visto, los seguidores indican que lo mejor hubiera sido concluir la historia en la segunda temporada.

Tal y como se ha podido ver, la gran protagonista de la serie ha muerto en la trama. Yeimy Montoya ha perdido la vida tras ser víctima de dos enfermedades. Sus días en la selva la llevaron a contagiarse de una enfermedad que tenía cura, pero en su fase inicial. Estar secuestrada por Mike Rivera agravó notablemente su salud. Pero, además, todo empeoró por padecer también lupus. Un combo mortal que dejó su corazón completamente debilitado. Sin embargo, y teniendo en cuenta que ha sobrevivido a mil batallas, los fans tenían la esperanza de que la protagonista siguiera presente en la ficción. Pero, lamentablemente, no sucedió.

Carlos Torres se sincera en sus redes sociales: «No ha sido con mala intención»

El episodio 41 de la tercera temporada de La Reina del Flow mostró cómo Yeimy Montoya falleció rodeada de sus seres queridos. Una muerte que ha llevado al colapso a los fans de la novela. De hecho, poco han tardado en mostrar su enfado y decepción con Caracol TV al respecto. El público está muy desilusionado con lo que se ha plasmado en estos nuevos episodios y las quejas han llegado a oídos de los actores protagonistas.

Carolina Ramírez, actriz que dio vida en pantalla a Yeimy Montoya, ya se ha pronunciado al respecto y no ha dejado indiferente a nadie con sus declaraciones. Pues, confesó que nunca supo que matarían a su personaje hasta que llegó al set de grabaciones. Pero, ahora, ha sido Carlos Torres, que da vida a Charly Flow en la serie, quien se ha pronunciado.

Claramente, el gran protagonista de la temporada 3 ha sido Charly Flow. Por ello, el actor colombiano ha querido hablar de lo que ha supuesto para él la muerte de Yeimy Montoya. Pues, ha visto que los fans de la producción están muy enfadados. «Gente, nos dolió y sigue doliendo. Soy el más fan de La Reina del Flow y de Charleimy. El más, incluso de todo el elenco, y lo digo así porque ellos lo saben», comenzó diciendo.

Carlos Torres se despide de Yeimy Montoya

«Quiero primero decir para algunos que siento MUCHISÍMO si algo dicho les ha causado confusión y dolor. Se ha dicho desde el amor y por muchas cosas maravillosas que pasan más allá de la historia: vernos con los compañeros, el reto como actores, las experiencias, los viajes… Han sido 10 años y hemos tenido momentos maravillosos, etc», explicó el artista. Respecto a la muerte de la gran protagonista, se sinceró.

«No ha sido con mala intención, ni MÁSSS faltaba; solo amor y buena onda, como suelo ser yo. Pero, sin embargo, disculpas», escribió. Pues, es consciente de que no es el final que todos, incluidos los actores, deseaban. Lejos de dejarlo aquí, y con un vídeo recopilatorio de los momentos que ha vivido con Carolina Ramírez en el rodaje, ha querido dedicarle unas palabras a su compañera.

«Mi Caro Ramírez y Yeimy, para ustedes no me alcanzan las palabras y no puedo decir todo lo que quisiera por aquí, pero aprovecho para decirles GRACIAS por cada momento vivido delante y detrás de cámara. Eso no nos lo quita nadie», dijo. «La Reina del Flow marcó una generación, le dio al mundo, amor, alegría, dolor y música, y eso no se olvida. Seguiremos encontrándonos, y eso también es GRACIAS a esta serie que nos cambió la vida y nos unió», agregó. Respecto a las críticas sobre un nuevo romance de su personaje con el de Sky, fue claro. «Soy Charleimy por siempre, y aquí me quedo», concluyó.