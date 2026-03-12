No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 11 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 516 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Damián y Digna no han dudado un solo segundo en hacer una firme petición a los Salazar. ¿En qué consiste, exactamente? En que sean nada más y nada menos que los testigos de su boda. ¡Todo un privilegio, qué duda cabe!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han tenido la oportunidad de ver cómo, inevitablemente, el recuerdo de Fina parece que ha comenzado a hacer estragos en la relación de Marta y Cloe. Todo ello mientras Mabel se muestra cada vez más preocupada ante el posible trastorno que padece su hermano. Todo ello mientras consigue que Claudia, finalmente, tenga su cita con Salva. Por si fuera poco, Manuela y Eduardo se muestran profundamente preocupados por la relación de Tasio y Paula, mientras que Damián y Digna por fin han cumplido su objetivo principal, que no es otro que darse el «sí, quiero» rodeados de las personas que les quieren.

¿Qué sucede en el capítulo 517 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 12 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar en Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo la familia De la Reina no duda un solo segundo en celebrar la unión de Damián y Digna. Todo ello mientras el encuentro entre Salva y Claudia parece ir viento en popa.

En cuanto a Luz, se ha quedado completamente sin palabras al recibir una noticia de lo más sorprendente e inquietante, mientras que la dura realidad acaba imponiéndose entre Marta y Cloe. Pero no todo queda ahí, puesto que Carmen provoca una enorme decepción en Claudia y en Valentina.

Lejos de que todo quede ahí, Pablo se ve obligado a enfrentarse a Luz como consecuencia del diagnóstico de Miguel, mientras que Manuela acaba teniendo un tenso enfrentamiento con Tasio. ¿Lograrán solucionar sus diferencias? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.