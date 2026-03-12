No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 11 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 372 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo don Hernando parece que ha conectado de forma completamente inesperada con Enriqueta. Algo que ha provocado un enorme enfado en unas cuantas personas en palacio, como no podía ser de otra manera. ¡No se lo esperaban en absoluto, ni mucho menos!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a poder ver cómo, en cambio, su visita a Bárbara ha terminado en un durísimo reproche, no solamente por el destino de Irene, sino también por el de Leonardo. Mientras tanto, y en el momento más inesperado, parece que ha terminado por salir a la luz el gran secreto de Valle Salvaje. ¿A qué nos referimos, exactamente? A la manera en la que murió realmente Evaristo Salcedo de la Cruz. Parece que ha llegado el momento más que perfecto para desvelar toda la verdad, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 373 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 12 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo, finalmente, Mercedes ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una advertencia a Dámaso. ¿En qué consiste, exactamente? En que don Hernando no es, ni de lejos, lo que parece.

Es más, le hace saber que bajo su fachada se oculta un verdadero monstruo. Una personalidad que, desde luego, no va a tardar en salir a la luz, ni mucho menos. Mientras tanto, parece que Isabel toma la firme decisión de jugársela el todo por el todo, estando a punto de reencontrarse con Bárbara y Pedrito. ¿Dará ese paso sin tener en cuenta las posibles consecuencias de sus actos? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.