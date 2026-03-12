Xavi vuelve a apuntar a Laporta: «Con la verdad por delante siempre»

Xavi Hernández ha roto su silencio tras las respuestas de Joan Laporta a su ya famosa entrevista en La Vanguardia, en la que acusó al ex presidente y candidato a la presidencia del Barcelona de frenar el fichaje de Leo Messi en 2023, entre otros asuntos. El mítico jugador y antiguo entrenador del Barça ha vuelto a apuntar al rival de Víctor Font con un mensaje subliminal a través de sus redes sociales.

«Son muchos años llenos de afanes, son muchos goles que hemos gritado y se ha demostrado que nunca nadie podrá torcernos. Con la verdad por delante, ¡siempre! Con el Barça en el corazón, ¡siempre! Visca el Barça», rezaba el mensaje publicado por Xavi, adjunto a la imagen de su celebración del primer gol en el Clásico del 5-0 contra el Real Madrid.

El de Terrasa, como decimos, atacó seriamente a Laporta en pleno proceso electoral, antes de que las urnas decidan el próximo presidente del Barcelona este domingo: «En el tema Messi el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero de 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dijo que tenía ilusión de volver y yo lo veía».

«Hablamos hasta el mes de marzo y le dije: ‘Bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente’, porque yo lo veía futbolísticamente. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de la Liga, pero fue el presidente quien lo tiró todo para atrás», explicó.

Xavi, Laporta y las reacciones

Reacciones ha habido de todo tipo, tanto del presidente de la Liga, Javier Tebas, negando ese supuesto permiso al fichaje de Messi, como de antiguos compañeros de Xavi en el Barça. Así fue el caso de Mateu Alemany, que sí rafiticó la versión del ex centrocampista: «Está en lo cierto. Nos dijeron que lo tenían. Xavi está en lo cierto».