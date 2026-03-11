Tebas vuelve a ejercer de portavoz de Laporta para defenderle por el caso Messi: «Mateu se confunde»

El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha respondido a Mateu Alemany después de que dijera que «Xavi está en lo cierto» al afirmar que «teníamos la luz verde de la Liga» para traer de vuelta a Leo Messi. Actualmente en el Atlético de Madrid, el directivo balear contradijo las palabras del presidente del campeonato nacional en la previa del encuentro de ida de octavos de final ante el Tottenham en el Metropolitano. Además, dejó de mentiroso a Laporta al dar la razón a Xavi.

El ex técnico culé aseguró que tenían fichado a Messi en enero de 2023, después de que ganara el Mundial. El jugador quería volver, Laporta negoció con Jorge Messi su contrato y contaban con el visto bueno de la Liga para traerle de vuelta al Barcelona: «Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente», comienza diciendo Xavi

«El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de la Liga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo, le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir», añadió el de Terrassa en una entrevista reciente. Preguntado por ello en la previa del Atlético-Tottenham, Mateu Alemany confirmó la versión de la leyenda del Barça: «Xavi está en lo cierto», afirmó.

Tebas, que ya había intentado dejar por mentiroso a Xavi por defender a Laporta asegurando que «no es verdad. La Liga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK», ahora ha vuelto a salir al paso durante su intervención en el evento de ISDE para echar otro capote al presidente azulgrana e insiste en que «el sí de la Liga no lo tenían y nunca nos lo habían pedido. Si ni siquiera estaban en la norma 1.1».

«Era imposible dar un sí si no se sabía lo que Messi iba a cobrar y más aplicando el reglamento al nivel salarial que se le pondría. Aunque el contrato pusiese menos era imposible pero es que además nunca nadie del Barcelona se dirigió a la Liga», insistió antes de afirmar que Mateu miente: «No es verdad, Mateu Alemany se confunde. Es imposible aunque tuviesen un acuerdo. La valoración del contrato hubiese sido como lo de Joao Félix».