Doncic se separa: una historia de amor desde adolescentes que termina con la Policía de por medio

Luka Doncic atraviesa un momento complicado en lo personal tras separarse de Anamaria Goltes, con la que pelea por la custodia de sus hijas. El jugador de Los Ángeles Lakers conoció a su pareja siendo ambos muy jóvenes y comenzaron su relación en 2016, cuando eran adolescentes. Tras más de una década juntos y dos hijas en común, ambos han decidido separarse y la cosa parece que irá para largo.

Tal y como informó TMZ hace unos días, el deportista ha presentado en California una petición para solicitar la manutención de sus hijas y los honorarios de sus abogados, algo que el base ignoraba. «Amo a mis hijas más que a nada en el mundo y he hecho todo lo posible para que estén conmigo en Estados Unidos, pero no ha sido posible. Todo lo que hago es por su felicidad y siempre lucharé por estar con ellas y darles la mejor vida posible», dice el esloveno a ESPN.

Doncic y Anamaria Goltes se conocieron siendo muy jóvenes y comenzaron su relación en 2016, cuando todavía eran adolescentes. En julio de 2023 le propuso matrimonio y en noviembre de ese año tuvieron a Gabriela, su primera hija. Meses después de su traspaso de los Dallas Mavericks a los Lakers, llegaría Olivia, la segunda pequeña que nació en diciembre de 2025 en Eslovenia.

Los problemas de Doncic

Según informa ESPN, durante la visita de Doncic, la pareja tuvo una fuerte discusión y tuvo incluso que acudir la policía. El jugador quiso llevar a Estados Unidos a su hija mayor, pero finalmente regresó solo. Desde entonces no ha vuelto a ver a sus hijas ni a Anamaria Goltes, que recientemente borró todas las imágenes del jugador de sus redes sociales. El base de los Lakers habría presentado este pasado mes de febrero una orden judicial provisional ante los tribunales eslovenos, solicitando el contacto inmediato con sus dos hijas, a las que apenas ha visto durante los últimos meses. Tal y como cuenta ESPN citando a fuentes cercanas a ellos, Doncic siempre ha mantenido a su familia y paga los gastos de sus hijas «sin limitaciones», algo que se debe tener en cuenta.

Mientras tanto, Doncic intenta mantener la concentración en su carrera profesional. Considerado una de las grandes estrellas de la NBA y uno de los jugadores más influyentes de su generación, el base esloveno continúa centrado en la temporada y en sus objetivos deportivos. Así termina, al menos por ahora, una relación que había comenzado cuando ambos eran adolescentes y que acompañó el ascenso meteórico del jugador hasta convertirse en una figura global del baloncesto. Una historia de amor larga y muy visible que, como tantas otras, no ha logrado superar el paso del tiempo y las exigencias de una vida bajo los focos.