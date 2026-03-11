Irán se niega a jugar el Mundial en Estados Unidos: «Asesinaron a nuestro líder»

Irán se niega a participar en el Mundial masculino de fútbol en Estados Unidos. Poco después de que Infantino asegurase que Donald Trump quería que la selección iraní en el campeonato, el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, ha confirmado que no tienen intención alguna de jugar a raíz de la guerra en Oriente Medio.

Desde hace semanas, los ataques aéreos entre Irán y Estados Unidos e Israel han provocado muertes como la del líder de la dictadura islámica, el ayatolá Alí Jamenei. Un hecho que provocó que el gobierno iraní no acceda a estar este verano en terreno enemigo: «Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial».

«Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera», explicó Donyamali en una comparecencia televisiva para la agencia DPA.

En un principio, ni la FIFA ni ninguno de los gobiernos implicados ha publicado ningún comunicado respecto a esta decisión. Irán es una de las selecciones clasificadas para el Mundial que arrancará el próximo 11 de junio y está planificado que deba acudir a Estados Unidos. Como mínimo, tendría que disputar los partidos de fase de grupos ante Egipto, Nueva Zelanda y Egipto en ciudades como California, Seattle e Inglewood.

Noticia en desarrollo…