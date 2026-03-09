FIFPRO pide proteger a las jugadoras de Irán de la dictadura islámica: «No podemos hablar con ellas»
No cantaron el himno en un partido y fueron acusadas de "traidoras de guerra"
Afirma que no tiene comunicación alguna con las jugadoras
Irak pide a la FIFA aplazar su repesca del Mundial: «Queremos sacar a nuestros jugadores del país»
Las jugadoras de la selección femenina de Irán están bajo amenaza. Después de negarse a cantar el himno del país en su primer partido de la Copa Asiática frente a Corea del Sur, la plantilla fue amenazada al ser consideradas «traidoras de guerra» en medio de la guerra en Oriente Medio. Una situación límite que ha hecho que la FIFPRO haya pedido encarecidamente que se extremen las medidas de seguridad en Australia.
Beau Busch, presidente del sindicato de jugadores en Asia y Oceanía, fue el que hizo la solicitud mostrando su preocupación por el estado de la selección iraní: «La realidad en este momento es que no podemos comunicarnos con las jugadoras. Es sumamente preocupante. No es algo nuevo. Esto ha sucedido desde que la represión se intensificó en enero y febrero», declaró este lunes en una rueda de prensa.
«Tras el partido, los medios estatales iraníes condenaron públicamente a las jugadoras con dureza, calificando su conducta de traición en tiempos de guerra y exigiendo que se les tratara como traidoras», asegura una petición dirigida al Gobierno australiano que insta a dar asilo a las deportistas. La solicitud expresa la «preocupación por la seguridad y el bienestar» que podrían sufrir las deportistas en su regreso a la nación persa y supera ya las 68.500 firmas.
Preocupación máxima por la selección femenina de Irán
Las futbolistas, quienes en su segundo y tercer partido sí cantaron el himno nacional, concluyeron la noche del domingo su participación en el torneo y en principio tienen previsto regresar a su país, en una fecha que se desconoce. Anoche a la salida del estadio del autobús donde viajaban las futbolistas, un grupo de manifestantes trató de parar el vehículo al grito de «¡salven a nuestras chicas!», recoge el canal público SBS.
Busch dijo hoy que el sindicato trabaja con la FIFA, la Confederación Asiática de Fútbol y el Gobierno australiano para garantizar que «se aplique toda la presión posible» para proteger a las jugadoras, decidan quedarse en Australia o regresar a su país. «Es una situación realmente desafiante», remarcó. De momento, ni el primer ministro, Anthony Albanese, ni el responsable de Inmigración, Tony Burke, se han pronunciado al respecto; mientras, la ministra de Exteriores, Penny Wong, evitó este domingo comentar directamente la solicitud durante una entrevista con el canal público ABC.
La clasificación de la selección persa para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos. Esta imposición fue uno de los detonantes de las protestas registradas este año en Irán, que se saldaron con 3.117 muertes reconocidas por el régimen islámico, aunque organizaciones de derechos humanos triplican ese balance.
