Suena insólito pero va a cambiar la construcción para siempre: crean casas hechas con ladrillos de plástico reciclado

En Accra, la capital de Ghana, se convive con problemas como las montañas de bolsas y envases de plástico acumulados en las calles, y a la vez, la llegada de nuevos vecinos cada año por lo que la vivienda no alcanza para todos. Pero a raíz de esas dos problemáticas, y de esa tensión, ha surgido una idea que, de entrada, parece improbable ya que se trata de construir casas con ladrillos hechos a partir de plástico reciclado y arena.

Pero no se trata de un experimento de laboratorio ni una maqueta futurista. Es una iniciativa real que ya produce bloques y recibe encargos. Detrás está un empresario que decidió cambiar radicalmente de rumbo cuando entendió que seguir fabricando productos de plástico solo agravaba el problema. En lugar de añadir más residuos al sistema, optó por convertirlos en materia prima. La propuesta promete viviendas hasta un tercio más baratas que las tradicionales. Y por ello, en una ciudad donde el acceso a la vivienda es cada vez más difícil, esa diferencia no es menor.

Crean casas hechas con ladrillos de plástico reciclado

Accra vive una presión urbana constante. Cada año llegan nuevos habitantes en busca de oportunidades, pero la oferta de vivienda no crece al mismo ritmo. Cuando la ciudad no logra absorber esa demanda, la expansión se desplaza hacia zonas precarias. En barrios como Nima, uno de los asentamientos más grandes, la falta de infraestructuras básicas agrava la situación. No hay recogida regular de basura ni servicios de saneamiento suficientes. El plástico se acumula en cunetas y solares. Lo que en otras ciudades es un problema ambiental, aquí se convierte en parte del paisaje cotidiano.

En ese escenario, la idea de recoger esos residuos y transformarlos en bloques de construcción no es sólo una cuestión ecológica. Es también una respuesta práctica a una necesidad urgente.

Del residuo al ladrillo

La empresa que impulsa el proyecto emplea a más de 300 personas en la recogida y clasificación de residuos plásticos. El sistema incluye un incentivo directo: se paga por kilogramo de material recolectado, aproximadamente el equivalente a 15 céntimos de euro. Esa compensación convierte la basura en recurso.

Una vez recogido, el plástico pasa por un proceso de limpieza y fragmentación. Después se funde a altas temperaturas y se mezcla con arena hasta formar una masa compacta. Esa mezcla se introduce en moldes y se prensa hasta obtener un bloque sólido.

Cada ladrillo contiene aproximadamente un tercio de plástico reciclado. No es un bloque completamente sintético, sino una combinación que busca equilibrar resistencia y estabilidad. Las máquinas actuales producen alrededor de 25 ladrillos por hora. Puede parecer una cifra limitada, pero supone el inicio de una producción industrial real.

Pensados para el calor

Accra es una ciudad calurosa, y el material de construcción influye directamente en la temperatura interior de las viviendas. Por eso los bloques no son piezas macizas sin más. Incorporan una ranura y un hueco central diseñados para reducir la entrada de calor.

La intención no es sólo reutilizar plástico, sino mejorar el confort térmico en zonas donde el acceso a sistemas de climatización es limitado. En este contexto, el diseño del ladrillo forma parte de la solución. En términos de resistencia, la combinación de arena y polímero fundido busca soportar impactos, humedad y altas temperaturas. La durabilidad es un factor clave si se pretende que estas viviendas compitan con las construcciones tradicionales.

Más barato y con menor impacto ambiental

El coste es uno de los argumentos más potentes del proyecto. Según sus impulsores, una vivienda construida con estos bloques puede resultar hasta un tercio más económica que una edificada con materiales convencionales. De este modo, en una ciudad donde muchas familias viven en condiciones precarias por falta de recursos, esa reducción puede ampliar el acceso a una vivienda más estable.

A esto se suma el componente ambiental. La producción de cemento es responsable de aproximadamente el 8 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Reducir su uso mediante materiales alternativos contribuye a disminuir la huella de carbono del sector de la construcción. Cada ladrillo fabricado implica menos plástico circulando por calles y canales. En barrios donde la acumulación de residuos afecta a la salud y la calidad de vida, ese efecto es inmediato.

El reto de escalar la producción

El proyecto ha despertado interés más allá de Ghana. La difusión en redes sociales generó pedidos para construir 20 viviendas. Sin embargo, cada casa requiere miles de bloques, lo que convierte la escala en el principal desafío.

El propio empresario reconoce que faltan equipos y espacio para aumentar la producción. Cuando la demanda crece más rápido que la capacidad industrial, aparecen cuellos de botella.

La iniciativa también recibió una invitación para participar en una exposición internacional sobre reciclaje de plástico en Alemania. Este tipo de reconocimiento abre puertas, pero también eleva las expectativas. Entre la innovación tecnológica y la transformación real de la ciudad hay un recorrido complejo, que incluye inversión, regulación y planificación urbana.

Lo que está ocurriendo en Accra reúne dos problemas que rara vez se abordan juntos que son la gestión de residuos y la vivienda asequible. De este modo convertir la basura en ladrillos es un intento concreto de cambiar la lógica de producción y consumo. La tecnología ya existe, por lo que ahora la pregunta es si podrá crecer lo suficiente para convertirse en una alternativa estructural en ciudades que necesitan soluciones urgentes.