El Gobierno envió a la embajadora en Ghana a una cumbre de negocios de Begoña Gómez con la OMT

En noviembre de 2019, Begoña Gómez viajó a Accra (Ghana) para participar en un evento de alto nivel de la Organización Mundial del Turismo sobre el empoderamiento de las mujeres africanas, UNWTO Regional Congress on Women Empowerment in Tourism. La OMT se refirió a ella como «primera dama» y le cedió un lugar destacadísimo en la delegación de ministros africanos, situándola en primera fila junto a ministros y el secretario general del organismo, Zurab Pololikashvili. Al evento acudió también la entonces embajadora de España en Ghana, Alicia Rico Pérez.

Gómez asistió a este congreso como directora del Africa Center, del Instituto de Empresa (IE). Participó en una mesa redonda sobre «la educación y la tecnología como herramienta para el avance socioeconómico de las mujeres en el turismo». Justo antes de su intervención, la OMT presentó la UNWTO Online Academy, una plataforma digital, en colaboración con el IE, para formar a expertos del sector turístico en todo el mundo. La OMT pretendía lograr partners entre instituciones académicas y también gobiernos de todo el mundo.

Sede gratis

Se da la circunstancia de que, unos meses antes, -en enero de 2019-, el Gobierno de Pedro Sánchez había cedido a la OMT su nueva sede en Madrid. El edificio, en pleno Paseo de la Castellana, en el corazón de la capital, fue cedido a la organización dirigida por el socio de Begoña Gómez por 75 años, tras una reforma en la que se han invertido ya más de 25 millones. Gómez habría intervenido en la cesión gratuita de esta sede, según el testimonio de Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, en una entrevista exclusiva en OKDIARIO.

La OMT ha sido uno de los mayores apoyos institucionales del Africa Center de Begoña Gómez. Son numerosos los eventos impulsados por la mujer del presidente socialista que contaron con el respaldo de este organismo de las Naciones Unidas a través de una colaboración que se inició poco después de la llegada de Gómez al Instituto de Empresa. La esposa de Sánchez ha asistido además como invitada a las convocatorias anuales del organismo, como la Asamblea General o el Consejo Ejecutivo.

En paralelo a esa colaboración, Sánchez se esforzó en exhibir sintonía con su secretario general Pololikashvili. Sólo tres meses después de llegar a La Moncloa, en septiembre de 2018, le citó a un encuentro para reforzar los lazos entre el Gobierno y la OMT en el que coincidieron en la necesidad de impulsar el «turismo sostenible», precisamente, una de las ramas de negocio de Begoña Gómez.

Cabe recordar, igualmente, que, en enero de 2022, la esposa de Sánchez se reunió con el embajador de Ghana, Muhammad Adam, en calidad de «mujer del presidente». Unos días después, el Africa Center firmó un acuerdo con la Ghana Enterprises Agency-la agencia gubernamental de emprendimiento- para impartir un taller de «liderazgo», por el cual el Instituto de Empresa (IE) recibiría 25.350 euros.

El encuentro de Begoña Gómez con el embajador ghanés fue polémico. La propia embajada difundió una nota oficial en la que se informaba: «La esposa del presidente español, María Begoña Gómez Fernández, visitó al embajador Muhammad Adam en la Cancillería de la Embajada de Ghana para discutir posibles áreas de colaboración entre su oficina y la misión. La esposa del presidente, que también viaja con frecuencia a Ghana, ha expresado su deseo de llevar a cabo proyectos orientados a cuestiones de género y al empoderamiento de las mujeres ghanesas a través del espíritu empresarial».

En el despacho de Moncloa

Unos meses después de la cumbre africana, en junio de 2020, la mujer de Sánchez participó en otro encuentro de la OMT, también como directora del Africa Center.

Se trataba de la 63ª edición de la Comisión Regional para África. De nuevo, la mayor parte de los asistentes eran ministros y altos cargos de distintos países africanos. Gómez asistió telemáticamente a la cita, desde un despacho de La Moncloa que incluso se encargó de redecorar con un pequeño cartel con el logo del centro que dirigió en el IE hasta 2022.