El Gobierno gastó 24 millones en reformar la megasede de la OMT que Sánchez cedió gratis por 75 años al socio de Begoña

El Gobierno de Pedro Sánchez cedió a la Organización Mundial del Turismo (OMT), uno de los grandes socios estratégicos de Begoña Gómez durante su etapa en el Africa Center del Instituto de Empresa (IE), uno de los espacios más emblemáticos de Madrid, el Palacio de Congresos, para albergar su nueva sede. El acuerdo se cerró en marzo de 2022, en plena promoción del presidente de la OMT, Zurab Pololikashvili, a la carrera profesional de la mujer de Sánchez. Las obras de reforma costaron 24,4 millones y se acordó la cesión gratuita durante 75 años. El contrato recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el 18 de abril de 2023.

La OMT ha sido uno de los mayores apoyos institucionales del Africa Center de Begoña Gómez. Son numerosos los eventos impulsados por la mujer del presidente socialista que contaron con el respaldo de este organismo de las Naciones Unidas a través de una colaboración que se inició poco después de la llegada de Gómez al Instituto de Empresa.

De hecho, en junio de 2018, tres meses antes del fichaje de Begoña Gómez, el IE y la OMT anunciaron ya una alianza estratégica para «fomentar la innovación y el emprendimiento en el sector turístico» a través de distintos proyectos, algunos materializados de la mano del Africa Center.

Entre ellos figuran una competición de startups de turismo o distintos eventos internacionales, como un congreso sobre el «empoderamiento de las mujeres en el sector turístico», celebrado en Accra (Ghana) en noviembre de 2019 y que contó con la activa participación de Gómez. En ese evento se anunció la asociación entre el IE y la OMT para el lanzamiento de una academia online para directivos y profesionales del turismo. En 2020, esa colaboración se reforzó con otras citas, como un encuentro en Londres sobre la «diáspora africana», organizado por el Africa Center y con el patrocinio de la OMT.

Begoña Gómez, Director of IE Africa Center 🌍, looks ahead to the Women Empowerment in the Tourism Sector, which will take place in Accra, Ghana🇬🇭, 25-27 November. Join us! 🔗https://t.co/Y7S7Myo6Dk pic.twitter.com/IGENZC1cpt — UN Tourism (@UNWTO) November 18, 2019