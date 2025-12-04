El Gobierno gastó 24 millones en reformar la megasede de la OMT que Sánchez cedió gratis por 75 años al socio de Begoña
La OMT fue uno de los grandes apoyos institucionales de Begoña Gómez en el Africa Center
El Gobierno de Pedro Sánchez cedió a la Organización Mundial del Turismo (OMT), uno de los grandes socios estratégicos de Begoña Gómez durante su etapa en el Africa Center del Instituto de Empresa (IE), uno de los espacios más emblemáticos de Madrid, el Palacio de Congresos, para albergar su nueva sede. El acuerdo se cerró en marzo de 2022, en plena promoción del presidente de la OMT, Zurab Pololikashvili, a la carrera profesional de la mujer de Sánchez. Las obras de reforma costaron 24,4 millones y se acordó la cesión gratuita durante 75 años. El contrato recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el 18 de abril de 2023.
La OMT ha sido uno de los mayores apoyos institucionales del Africa Center de Begoña Gómez. Son numerosos los eventos impulsados por la mujer del presidente socialista que contaron con el respaldo de este organismo de las Naciones Unidas a través de una colaboración que se inició poco después de la llegada de Gómez al Instituto de Empresa.
De hecho, en junio de 2018, tres meses antes del fichaje de Begoña Gómez, el IE y la OMT anunciaron ya una alianza estratégica para «fomentar la innovación y el emprendimiento en el sector turístico» a través de distintos proyectos, algunos materializados de la mano del Africa Center.
Entre ellos figuran una competición de startups de turismo o distintos eventos internacionales, como un congreso sobre el «empoderamiento de las mujeres en el sector turístico», celebrado en Accra (Ghana) en noviembre de 2019 y que contó con la activa participación de Gómez. En ese evento se anunció la asociación entre el IE y la OMT para el lanzamiento de una academia online para directivos y profesionales del turismo. En 2020, esa colaboración se reforzó con otras citas, como un encuentro en Londres sobre la «diáspora africana», organizado por el Africa Center y con el patrocinio de la OMT.
Begoña Gómez, Director of IE Africa Center 🌍, looks ahead to the Women Empowerment in the Tourism Sector, which will take place in Accra, Ghana🇬🇭, 25-27 November.
Join us! 🔗https://t.co/Y7S7Myo6Dk pic.twitter.com/IGENZC1cpt
— UN Tourism (@UNWTO) November 18, 2019
En ese tiempo, Begoña Gómez se dejó ver además en las convocatorias anuales de la Organización Mundial de Turismo, como la Asamblea General o el Consejo Ejecutivo. La esposa de Sánchez figura en la lista oficial de participantes de alguno de esos eventos.
Apoyo de Sánchez
En paralelo a esa colaboración, el presidente socialista se esforzó en exhibir sintonía con Pololikashvili. Sólo tres meses después de llegar a La Moncloa, en septiembre de 2018, le citó a un encuentro para reforzar los lazos entre el Gobierno y la OMT. Ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el «turismo sostenible» y Pololikashvili agradeció a Sánchez su «compromiso con el turismo».
Cambio de sede
Cuatro meses después, en enero de 2019, Sánchez respondió a los deseos de la OMT de disponer de un nuevo espacio en Madrid y confirmó que España pondría a disposición del organismo un espacio en el Palacio de Congresos de Madrid, en pleno Paseo de la Castellana. Se trataba de una idea que ya había trasladado el Ejecutivo Mariano Rajoy, y que había quedado en suspenso con el cambio de Gobierno.
Sánchez quiso dar relevancia al anuncio y presumió ante el socio de Gómez de poner a disposición de la OMT un edificio «emblemático», acorde con la relevancia de una organización de Naciones Unidas. Pololikashvili, por su parte, señaló que el traslado de su organización al Palacio de Congresos resultaba «muy importante para la visibilidad de la OMT». Se trata de un magnífico edificio en pleno corazón de Madrid.
Sánchez también se volcó con esta agencia de Naciones Unidas en plena pandemia. En enero de 2021 encabezó la reunión del 113º Consejo Ejecutivo, celebrado en Madrid, donde aprovechó para lanzar un mensaje de optimismo ante la crisis turística derivada del Covid.
Gratis durante 75 años
La relación entre el Gobierno y la OMT sufriría una crisis unos meses después por la ambición de Arabia Saudí de arrebatar a España la sede de la agencia.
El Ejecutivo español activó una ofensiva para evitar una marcha inédita que hubiera supuesto un serio mazazo y Arabia Saudí acabó renunciando a la candidatura. El cambio a un nuevo edificio fue una de las bazas que esgrimió el Gobierno de Sánchez para retener a la OMT. Aceleró el proyecto y, en septiembre de 2021, firmó un «memorando de entendimiento» para confirmar la nueva sede.
En marzo de 2022, se ratificó el acuerdo definitivo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por el que España «cede a la Organización, que lo acepta, el derecho a usar como sede de la Organización, a título gratuito, el Edificio de Exposiciones (Edificio B) del Palacio de Congresos de Madrid sito en el paseo de la Castellana, 99 (en adelante «nuevo edificio»), una vez efectuadas las necesarias obras de reforma para la adecuación del mismo a las necesidades de la OMT, así como 34 plazas de aparcamiento».
9.237 metros cuadrados
En febrero de 2023, la Plataforma de Contratación del Estado recogió el anuncio del contrato para las «obras de remodelación y ampliación del edificio B del Palacio de Congresos y exposiciones de Madrid para alojar la nueva sede de la Organización Mundial del Turismo», con un presupuesto inicial de 24,6 millones de euros. Las obras se han retrasado y el traslado de la OMT a la nueva sede aún no se ha producido.
El uso de la finca, propiedad del Gobierno, ha sido cedido a la ONU sin contraprestación económica para los próximos 75 años. En el acuerdo de cesión se indica que «el Reino de España entrega a la Organización el nuevo edificio, equipado y acondicionado a sus expensas con arreglo a las necesidades de la organización, que lo acepta como su sede definitiva». El inmueble contará con tres plantas y una superficie de 9.237 metros cuadrados.