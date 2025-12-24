Una Navidad mágica para los Márquez

Los Márquez viven las Navidades más felices de su carrera. El 2026 ha sido histórico. Por primera vez dos hermanos han acabado primero y segundo del Mundial de MotoGP. Este ha sido el año de la reivindicación de Álex Márquez y del retorno del rey, Marc Márquez. El nueve veces campeón del mundo ha vuelto a lo más alto cinco años después de su grave lesión en Jerez.

Marc le prometió a su abuelo Ramón que la cuarta operación sería la última. Le pidió una última oportunidad para volver a ganar y lo ha logrado. Ha tenido que sacrificar mucho por el camino, como dejar al equipo de su vida –Honda– en busca de reencontrarse a sí mismo y luchar por victorias. Dio un paso atrás, se fue a un equipo satélite como Gresini y de ahí dio el salto al equipo de fábrica, el Ducati Lenovo, la moto más deseada de la parrilla. Su apuesta de todo al rojo ha salido a la perfección.

El 2025 ha sido histórico de principio a fin. El año arrancaba en Tailandia con Marc y Álex Márquez convirtiéndose en los primeros hermanos en hacer primero y segundo en una carrera de MotoGP. Pero esto sólo era el principio de un año para enmarcar. Ser el hermano de alguien como Marc no es nada fácil, porque es el mejor de la historia y eso no es sencillo de igualar o superar. Pero con trabajo y mucho esfuerzo, Álex ha ido cogiendo confianza hasta demostrar el gran piloto que es.

Un 2025 para la historia

Ya en los test de pretemporada, el 73 había demostrado que iba rápido. En Argentina ambos se dieron cuenta que este podía ser el año en el que lucharan por el título. De hecho, el liderato de MotoGP siempre ha estado en manos de un Márquez en 2025. El de Gresini ha sido el único que le ha arrebatado el primer puesto en dos ocasiones, tras Austin y después de su histórica victoria en Jerez.

El año acabó con Marc lesionado tras una fuerte caída en Indonesia, con el título ya sentenciado, y Álex cerrando el subcampeonato. Pero eso no va a borrar la sonrisa de la cara de los Márquez Alentà. Aquella foto de familia en los MotoGP Awards con Marc con la medalla del primer clasificado y Álex la del segundo y Roser y Juliá, los padres, entre medio de los dos mejores pilotos de MotoGP en 2025 ya es historia. Han vivido Navidades complicadas con la lesión del 93, años en los que no sabía si podría volver a ganar, pero sin duda, estas son unas Navidades mágicas para los hermanos de Cervera, y seguramente las más felices de los últimos años.