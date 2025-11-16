Álex Márquez no se esconde: «El año que viene las expectativas suben»

Álex Márquez ha terminado quinto en Valencia y no estaba muy contento. Unos problemas en su moto le hicieron perder tres posiciones con respecto a la salida. Raúl Fernández, Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta le pasaron en carrera y no pudo hacer nada para evitarlo. El de Cervera no se explica por qué han ocurrido esos problemas. No obstante, sobre los objetivos del año que viene, Álex es muy claro y asegura que habiendo sido subcampeón en 2026 tocará luchar por el título.

Sobre la carrera y ese problema que tuvo que le impidió luchar por la victoria, Álex Márquez comentó: «Aún estamos analizando y tampoco quiero buscar culpables. El primer culpable cuando algo no funciona es el piloto, que es el que va encima. Desde la vuelta cinco hasta la siete hemos tenido un drop –bajón– muy importante. Estamos analizando qué ha pasado exactamente porque no es muy normal perder tanto performance –rendimiento–. Bueno, mejor que pase cuando ya está todo decidido. Creo que también es un aprendizaje muy bueno de cara al futuro. Cuando tienes problemas, aún tienes más ganas de test, de poder solventar».

Respecto a si ha sido un mal uso de los neumáticos por su parte, el subcampeón del mundo no descarta nada: «Puede ser que haya sido un mal uso por mi parte o no. Hay muchas cosas que pueden influir, así que ninguna opción la descarto». Aun así, el español reconoció que se «sentía muy bien desde el principio. Iba muy cómodo detrás de Bezzecchi, iba muy tranquilo ahí. De golpe, han empezado a caer mucho mis tiempos, tenía vibraciones en el tren trasero desde casi el inicio de la carrera. Al final lo importante ha sido acabar la carrera y tener más información de cara al martes».

Preguntado por qué nota se pondría a su temporada, Álex Márquez se puso un sobresaliente: «Me doy un 9 porque 9,5 sería Marc. Al final creo que el 10 es ganar todas las carreras y nadie lo ha hecho. Me doy un 9 porque hemos sido subcampeones del mundo y hemos sumado muchos puntos. Al final, si miras la clasificación, ves las diferencias con los demás. Con el tercero hay más de 100 puntos, así que hemos hecho el trabajo muy bien hecho».

Respecto a si asusta la Aprilia, Álex contestó: «Sí, claro. El reglamento está hecho para eso, para que los demás también estén cada vez más cerca. Claro que me preocupa Aprilia, pero yo veo bastante tranquilidad en Ducati porque ha sido su año. Esperemos dar un pasito el próximo año y ser más competitivos».

El objetivo para 2026 no es otro que competir por el título de MotoGP: «Al final hemos sido subcampeones del mundo. Las expectativas para este año no eran estas y hemos estado ahí. El año que viene suben las expectativas porque tendremos que estar ahí desde el principio. Tendremos una moto oficial y entonces tendremos que estar muy concentrado desde el principio y no cometer errores. A partir de ahí, intentaremos dar el máximo con la misma mentalidad y el mismo ambiente dentro del box, siendo profesionales. Empezar con buen pie será importante para que nos dé alas, como este año».