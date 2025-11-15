Álex Márquez impone su ley en la última sprint del año en Valencia

Álex Márquez se ha llevado una cómoda victoria en la última sprint race de la temporada en el GP de la Comunidad Valenciana. El subcampeón del mundo de MotoGP se impuso con claridad a Pedro Acosta, que terminó segundo. El Tiburón firmó una gran salida pero nada pudo hacer para evitar el triunfo del piloto de Gresini Racing. Tercero fue Di Giannantonio tras una bonita batalla con Raúl Fernández.

Gran salida de Álex Márquez y, sobre todo, de Pedro Acosta. En la otra cara de la moneda estaba Bezzecchi, el poleman, que caía hasta el sexto puesto tras una salida bastante mala. La otra Aprilia, la de Raúl Fernández, ganó una posición y se puso tercero a la estela de los dos favoritos, Acosta y Márquez. Estos dos estaban a otro nivel.

El Tiburón de Mazarrón pasó de la quinta a la segunda posición en apenas unas curvas. En la recta, Acosta se puso tercero y en un par de giros le metió la moto a Bezzecchi para situarse segundo. Primero era Álex Márquez. El gap entre los dos españoles y el tercero, Raúl Fernández, era cada vez mayor. Pero, por más que lo intentaba, la KTM no podía con la Ducati. El subcampeón del mundo se mostró muy sólido, Pedro no pudo aguantar el ritmo y se escapó.

Mientras tanto, en la primera vuelta, se iban al suelo las dos Hondas. Joan Mir se caía y se llevaba consigo a Luca Marini en la curva dos. Se acababa la sprint para las dos motos del equipo oficial de la fábrica japonesa. Por su parte, Jorge Martín era undécimo, a un puesto de los puntos, hasta que se fue fuera en la ocho y caía hasta la última posición, por detrás de Chantra. Su amigo Aleix Espargaró era decimonoveno.

Por delante estaba todo el pescado vendido. Álex Márquez se iba a más de un segundo de Acosta; y Pedro a más de dos segundos de Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio. La pelea estaba por esa tercera posición entre el español y el italiano. El ganador en Australia estaba imponiendo un ritmo bastante alto pero no conseguía despegarse de la Ducati. Diggia acabó pasando al madrileño, que se la devolvió, pero ya no pudo hacerlo tras el segundo adelantamiento.

La Aprilia aguantó casi toda la carrera delante, pero a falta de pocas vueltas para el final, el del VR46 le adelantó y acabó viendo la bandera a cuadros, que ondeó Ana Peleteiro, en posición de podio. Con este segundo puesto, Pedro Acosta asciende hasta la cuarta posición de la clasificación del Mundial de MotoGP, después de que Bagnaia no sumara ningún punto al acabar decimocuarto. Martín fue último.