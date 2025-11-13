Consulta todos los horarios y el canal de televisión para ver en directo el GP de Valencia del Mundial de MotoGP 2025 El Mundial de MotoGP 2025 termina con este apasionante GP de Valencia que se disputa en el Circuito Ricardo Tormo Marc Márquez, que no correrá, se proclamó campeón del Mundial de MotoGP 2025 hace varias semanas

El GP de Valencia pone el punto y final a un Mundial de MotoGP 2025 que ha sido apasionante con el nuevo título que ha sumado Marc Márquez por delante de su hermano Álex. Este fin de semana será especial, ya que hay que recordar que el año pasado no se corrió en el Circuito Ricardo Tormo por culpa de la Dana. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra a lo largo del fin de semana en Cheste.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Valencia: todos los horarios por días

Viernes 14 de noviembre

Todo comenzará este viernes 14 de noviembre en el GP de Valencia del Mundial de MotoGP 2025 y el fin de semana promete ser apasionante, ya que es la última carrera del campeonato. Los mejores pilotos del mundo se reúnen en el Circuito Ricardo Tormo, aunque Marc Márquez, que se proclamó campeón hace unas semanas, no podrá estar corriendo sobre el asfalto de Cheste.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 15 de noviembre

El sábado 15 de noviembre llega con bastante emoción en el GP de Valencia, ya que se celebrará la última sesión de entrenamientos libres antes de que se dispute la clasificación y la carrera al sprint en este Circuito Ricardo Tormo. En ese momento se repartirán los penúltimos puntos de este apasionante Mundial de MotoGP 2025 que llega a su fin.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Valencia – 15:00 – 15:45 horas – 13 vueltas.

Domingo 16 de noviembre

La guinda del pastel será el domingo 16 de noviembre con las carreras de las tres categorías en este GP de Valencia del Mundial de MotoGP 2025. El Gran Premio está programado para que comience a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y todos los pilotos tendrán que dar un total de 27 vueltas al trazado del Circuito Ricardo Tormo.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 20 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 22 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Valencia – 14:00 horas. 27 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Valencia de MotoGP 2025 online en vivo gratis

Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ha ocurrido cada fin de semana en el Mundial de MotoGP 2025. Esto quiere decir que el GP de Valencia, con sus prácticas, entrenamientos libres, clasificaciones, carrera al sprint y el Gran Premio se podrán ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que tener activa la suscripción para ver todo lo que suceda en el Circuito Ricardo Tormo. Hay que añadir que Atresmedia también ofrecerá gratis y en abierto las diferentes pruebas que se celebran en Cheste.

Además, todos aquellos aficionados a la velocidad y a la adrenalina que siguen el Mundial de MotoGP 2025 que quieran ver a los pilotos españoles podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Valencia mediante las aplicaciones de Dazn y Atresplayer. Estas apps se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Todos los que quieran seguirlo con un ordenador también podrán acceder a la página web de estos medios.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra este fin de semana en el GP de Valencia con una cobertura especial desde Cheste. Cuando vayan terminando las diferentes pruebas publicaremos las crónicas y también las reacciones relevantes que se produzcan en el Circuito Ricardo Tormo, donde estaremos prestando especial atención a los pilotos españoles que corran en esta última jornada del Mundial de MotoGP 2025.

Dónde escuchar por radio el GP de Valencia de MotoGP

Todos los aficionados a este deporte que están siguiendo el Mundial de MotoGP 2025 que no puedan ver por televisión en directo en streaming ni en vivo online el GP de Valencia deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Circuito Ricardo Tormo para contar todo lo que esté ocurriendo sobre el asfalto de Cheste.

Circuito del GP de Valencia de MotoGP

El Circuito Ricardo Tormo, situado en la localidad de Cheste, será el escenario donde se celebre este vibrante GP de España que corresponde a la vigesimosegunda jornada del Mundial de MotoGP 2025. El primer Gran Premio que se celebró allí fue en 1999 y es uno de los trazados más famosos del campeonato. Su longitud es de 4,01 kilómetros y el ancho de la pista es de 12 metros, teniendo la recta más larga de 876 metros. Tiene 14 curvas, cinco de derecha y nueve de izquierda. Brad Binder consiguió en 2023 la vuelta rápida en carrera al detener el cronómetro en 1:30:145.