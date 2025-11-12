Entradas para el GP de Valencia: cómo y dónde comprarlas para ir a Cheste

El rugido de las motos volverá a escucharse en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste del 14 al 16 de noviembre de 2025, cuando se dispute el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, cita que pondrá el punto final a la temporada de MotoGP 2025. Después de un año repleto de emoción y con dos de los tres títulos ya decididos, el circuito valenciano volverá a convertirse en el epicentro mundial del motociclismo con una última carrera que promete espectáculo, velocidad y ambiente inigualable. Consulta cómo y dónde conseguir comprar las últimas entradas para el GP de Valencia.

Cuándo es el GP de Valencia 2025 de MotoGP

El Gran Premio de Valencia 2025 mantendrá los horarios habituales de las citas europeas del campeonato. El fin de semana comenzará el viernes 14 de noviembre, con las primeras sesiones de entrenamientos para las tres categorías, tanto Moto3, Moto2 y MotoGP, una jornada clave para ajustar motos y estrategias.

El sábado 15 de noviembre será el turno de las clasificaciones y de la carrera al sprint, una prueba de 13 vueltas que marcará el tono de la gran final. Finalmente, el domingo 16 de noviembre se celebrará la esperada carrera principal de MotoGP, con una duración de 27 vueltas y salida prevista a las 14:00 horas (hora española). Será el momento de la verdad en un circuito que ha visto coronarse a algunos de los grandes campeones de la historia.

Horarios del GP de Valencia 2025

Viernes 14 de noviembre

Moto3 – Práctica 1: 09:00 a 09:35

Moto2 – Práctica 1: 09:50 a 10:30

MotoGP – Práctica 1: 10:45 a 11:30

Moto3 – Práctica 2: 13:15 a 13:50

Moto2 – Práctica 2: 14:05 a 14:45

MotoGP – Práctica 2: 15:00 a 16:00

Sábado 15 de noviembre

Moto3 – Práctica 3: 08:40 a 09:10

Moto2 – Práctica 3: 09:25 a 09:55

MotoGP – Entrenamientos libres: 10:10 a 10:40

MotoGP – Clasificación 1: 10:50 a 11:05

MotoGP – Clasificación 2: 11:15 a 11:30

Moto3 – Clasificación: 12:50 a 13:30

Moto2 – Clasificación: 13:45 a 14:25

MotoGP – Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

Domingo 16 de noviembre

MotoGP – Calentamiento: 09:40 a 09:50

Moto3 – Carrera: 11:00 (20 vueltas)

Moto2 – Carrera: 12:15 (22 vueltas)

MotoGP – Carrera principal: 14:00 (27 vueltas)

Precios de las entradas del GP de Valencia 2025

El GP de Valencia es una de las citas más esperadas del calendario, y sus entradas suelen agotarse con rapidez. Para la edición 2025, los precios varían según la ubicación en el circuito:

Grada Blanca: desde 58 €, ideal para quienes buscan una experiencia asequible con buena visibilidad.

Grada Naranja: hasta 155 €, una de las zonas más animadas del trazado, donde la afición crea un ambiente único.

Además, existen paquetes especiales y zonas VIP con servicios exclusivos, como el MotoGP VIP Village, que pueden alcanzar precios superiores a 3.000 €.

En cualquier caso, las entradas son ya muy limitadas a pocos días del espectáculo.

Dónde comprar las entradas para el GP de Valencia

Las entradas para el GP de Valencia 2025 están prácticamente agotadas, pero aún es posible conseguir algunas a través de los canales oficiales. El propio Circuit Ricardo Tormo gestiona las últimas localidades disponibles, especialmente en las modalidades VIP.

Una de las alternativas más destacadas es Panorama Village, que ofrece una experiencia exclusiva pensada para quienes buscan disfrutar del motociclismo desde una perspectiva diferente. Este espacio combina comodidad y cercanía a la pista con servicios premium que convierten el fin de semana en un acontecimiento inolvidable.

También se pueden encontrar las últimas entradas VIP a través del portal Entradas VIP Circuit Ricardo Tormo, donde se concentran las opciones de hospitalidad más demandadas.