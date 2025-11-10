Notición en MotoGP: ¡Jorge Martín estará en Valencia!

Jorge Martín ya está listo para volver. El campeón del mundo de MotoGP del año pasado no quiere perderse la última carrera de la temporada delante de la afición española. El piloto de Aprilia, ausente desde el Gran Premio de Japón por una fractura desplazada en la clavícula derecha, viajará a Valencia y pasará una revisión médica en el circuito para recibir la autorización para poder competir en el GP de la Comunidad Valenciana este próximo fin de semana.

Su equipo, Aprilia, ha anunciado este lunes mediante un comunicado que «Jorge Martín viajará a Valencia para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. El piloto español, ausente desde el GP de Japón por una fractura desplazada de la clavícula derecha sufrida durante la carrera al sprint, deberá someterse a una evaluación del equipo médico del Campeonato Mundial de Motociclismo de la FIM para recibir la autorización para competir».

Las lesiones han traído de cabeza a Martinator esta temporada en MotoGP. Desde que sufrió aquella doble fractura en la mano derecha tras una caída en el test de Sepang en pretemporada, el español no ha ganado para disgustos. Volvió en Qatar después de perderse las tres primeras carreras del año y sufrió una caída muy fuerte durante la carrera del domingo. La moto de Fabio Di Giannantonio impactó en su cuerpo y se rompió 11 costillas.

Jorge Martín ha sufrido ya 19 fracturas esta temporada, lo que se ha traducido en 15 carreras perdidas de las 21 que se han disputado hasta la fecha. El campeón del mundo tan sólo ha podido competir en seis pruebas este curso. Ahora el piloto de San Sebastián de los Reyes ya está listo para volver y Aprilia ha anunciado la mejor noticia de todas: el número uno estará en Valencia.