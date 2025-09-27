Jorge Martín no gana para disgustos: sufre una fractura en la clavícula derecha

Jorge Martín no gana para disgustos esta temporada. La mala suerte se ha cebado con el piloto español esta temporada y ha vuelto a sufrir una nueva lesión. Martinator sufre una fractura desplazada de la clavícula derecha, consecuencia de una caída muy fea durante la salida del GP de Japón de MotoGP. Ha sido trasladado a un hospital de Tokio para que le realicen más pruebas.

El piloto de San Sebastián de los Reyes sufrió una caída bastante fea en la salida. Fue en la primera curva, Martín entró algo pasado, perdió la rueda delantera de su Aprilia, se fue al suelo y se llevó consigo a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi. Aunque pudo salir por su propio pie, el madrileño fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Médico de Dokkyo para seguramente realizarle una intervención.

El parte médico de Aprilia señala que «Jorge Martín se ha sometido a exámenes médicos en el centro médico del circuito. Las radiografías revelaron una fractura desplazada de la clavícula derecha. El piloto será trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Médico de Dokkyo para una tomografía computarizada que permitirá evaluar la situación con la mayor precisión posible».

Las Aprilias de Jorge Martín y Marco Bezzecchi, fuera de la sprint 💥#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/MeWEVeIdon — DAZN España (@DAZN_ES) September 27, 2025

Con esta son ya 19 las fracturas que ha sufrido el campeón del mundo este curso, lo que se ha traducido en 10 carreras perdidas, más de la mitad. Jorge Martín parece estar gafado esta temporada. Desde que se lesionó en el test de Sepang no levanta cabeza. Primero fue Malasia y luego se volvió a lesionar haciendo supermotard para preparar el GP de Tailandia. Volvió en Qatar, acabó la sprint y en la carrera larga sufrió una fuerte caída, le golpeó la moto de Di Giannantonio en el cuerpo y se rompió 11 costillas.

Tras este nuevo golpe, Martín se ha despedido del GP de Japón y del de Indonesia la próxima semana. Su presencia en Australia (17-19 de octubre) y en Malasia un fin de semana después (24-26 de octubre) está en duda. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona en los próximos días para determinar si puede viajar a las últimas carreras de la gira asiática o si reaparece en Portimao o Valencia más adelante.