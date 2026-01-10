Las redes arden con Marina Rivers, la ‘influencer Morata’ que cambiá más de equipo que el futbolista

Marina Rivers vuelve a ser el centro de la polémica en las redes sociales, y esta vez está relacionado con el mundo del fútbol. La famosa influencer española está dando mucho que hablar tras estrenarse su docuserie Marina Rivers: mi fin de semana perfecto, que vio la luz el pasado 29 de diciembre y en la que colabora con Lucii Borro, otra joven que publica contenido relacionado con el Real Madrid, siendo seguida en TikTok por casi tres millones de personas.

Es aquí donde surge la controversia, pues en una charla futbolera entre ambas durante uno de los capítulos, Marina Rivers desvela su equipo y atiza al Real Madrid: «Es lo que yo digo, cuando eres del Getafe todo tiene más emoción. Lo aburrido es ser del Real Madrid, porque vas y el Real Madrid pues te la va a meter por todos los lados. Entonces si eres del Getafe tienes este…». Lucii le contestó: «No, esta temporada el Madrid no llegamos a ese nivel, la verdad que no», pero Marina Rivers no cambió de opinión: «No somos el Real Madrid, somos el Getafe, que yo estoy muy orgullosa de ser del Getafe».

Precisamente esos comentarios han enfurecido a muchos aficionados del Real Madrid y en general del fútbol porque Marina Rivers había posado previamente en sus redes sociales con la camiseta del Real Madrid en el Bernabéu, seguramente invitada por el club o alguna marca, con la del Atlético en el Metropolitano, con la de la Juventus… y ahora dice que es del Getafe. Es por ello que muchos la estén llamando en X, antes Twitter, la influencer Morata, porque «cambia más de equipo» que el delantero español, ahora en el Como.

Esta tía cambia más de equipo que Morata https://t.co/HbXBarg7Bi pic.twitter.com/OxeULxEfkg — Tage (@Tagelca) January 9, 2026

Marina Rivers y sus polémicas

Una Marina Rivers que lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y se ha convertido en uno de los grandes rostros de Instagram. Esto ha hecho que muchas marcas apuesten por ella y le han dado visibilidad a nivel nacional, con todo lo que ello conlleva. Por un lado, es bueno, pues cuenta con una fuente de ingresos que le permite llevar una vida que no estar al alcance de todos. Pero, por otro lado, debe enfrentarse a las críticas de numerosos detractores que no entienden su comportamiento. Por ejemplo, hace unos meses también estuvo en el centro de la polémica tras unas declaraciones que encendieron a buena parte de sus seguidores y del público en general.

Durante un vídeo de TikTok, la creadora de contenido aseguró que ella también se considera afectada por la crisis de la vivienda en España, pese a que hace dos años logró comprarse una propiedad valorada en dos millones de euros. Su casa está formada por tres plantas, dos jardines, piscina, vestidor, sala de billar y otros lujos, lo que despertó indignación entre miles de jóvenes que sí se enfrentan a la dificultad real de acceder a un hogar en condiciones mínimamente asequibles.

El contraste entre su situación y la de la mayoría de personas menores de 40 años que deben convivir con alquileres imposibles y con la falta de vivienda pública, ha provocado un aluvión de críticas hacia su discurso. Antes de entrar en detalles, hay que señalar que algunos internautas no van en contra de Marina, sino que han puesto en foco en el presidente del Gobierno, quien está de brazos cruzados sin solucionar esta crisis.