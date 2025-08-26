Críticas a Marina Rivers por asegurar que sufre el problema de la vivienda: lo que cuesta su casa

Para una parte del público, Marina Rivers se dio a conocer gracias a la oportunidad que le dio Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco. Sin embargo, la influencer lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y se ha convertido en uno de los grandes rostros de Instagram. Esto ha hecho que muchas marcas apuesten por ella y le han dado visibilidad a nivel nacional, con todo lo que ello conlleva. Por un lado, es bueno, pues cuenta con una fuente de ingresos que le permite llevar una vida que no estar al alcance de todos. Pero, por otro lado, debe enfrentarse a las críticas de numerosos detractores que no entienden su comportamiento y en OKDIARIO sabemos lo último que ha pasado.

La protagonista de nuestra noticia se ha situado en el centro de la polémica tras unas declaraciones que han encendido a buena parte de sus seguidores y del público en general. Durante un vídeo de TikTok, la creadora de contenido aseguró que ella también se considera afectada por la crisis de la vivienda en España, pese a que hace dos años logró comprarse una propiedad valorada en dos millones de euros. Su casa, que la analizaremos posteriormente, está formada por tres plantas, dos jardines, piscina, vestidor, sala de billar y otros lujos, lo que ha despertado indignación entre miles de jóvenes que sí se enfrentan a la dificultad real de acceder a un hogar en condiciones mínimamente asequibles.

El contraste entre su situación y la de la mayoría de personas menores de 40 años que deben convivir con alquileres imposibles y con la falta de vivienda pública, ha provocado un aluvión de críticas hacia su discurso. Antes de entrar en detalles, hay que señalar que algunos internautas no van en contra de Marina, sino que han puesto en foco en el presidente del Gobierno, quien está de brazos cruzados sin solucionar esta crisis.

Polémicas declaraciones de Marina Rivers

Marina Rivers ha defendido que se incluye en este colectivo afectado porque, a pesar de su nivel adquisitivo, también nota la subida de los precios y las limitaciones que esto le impone. En concreto, explicó que «aunque tenga dinero, con el precio de la vivienda en vez de comprarme tres casas, solo puedo comprarme una», una frase que ha resultado especialmente polémica por el abismo que separa su realidad económica de la mayoría de la población.

La influencer más socialista: “el problema de la vivienda me afecta porque en vez de 3 casas solo puedo comprarme 1”. Luego se preguntan por qué el PSOE ha perdido el voto de los obreros y votan a VOX. pic.twitter.com/M47iYtcwbh — Arturo Villa (@ArturoVilla_) August 19, 2025

Su visión ha sido interpretada como una muestra de desconexión con los problemas de la gente joven, ya que la gran mayoría de españoles menores de 40 años no cuentan ni con ahorros suficientes ni con sueldos que les permitan pagar una hipoteca sin renunciar a otros aspectos básicos de la vida. La situación de Rivers, más que un reflejo de la precariedad, se percibe como una exhibición de privilegio que choca frontalmente con las dificultades del resto.

Lo cierto es que el problema de la vivienda en España va mucho más allá de una anécdota viral. Según el informe Mercado inmobiliario en España, elaborado por Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, el gobierno debería multiplicar por tres la construcción de vivienda nueva para responder a la enorme demanda existente. La falta de oferta, sumada a los precios inflados por la inversión extranjera y la escasez de políticas de vivienda pública, ha creado una tormenta perfecta que afecta especialmente a los más jóvenes.

Por todo esto, las palabras de Marina Rivers, lejos de generar empatía, han puesto de manifiesto la distancia entre los discursos de ciertos influencers y la realidad social del país, donde para muchos la compra de una vivienda no es un derecho accesible, sino un sueño imposible.

La casa de Marina Rivers

@_riverss_ Por fin habemus house tour me hace mucha ilusión tener mi huequito en el mundo, hoy por fin os abro las puertas de mi nuevo hogar, decorado con todo el amor y el talento de @Maura Studio ♬ sonido original – Riverss🦋

Tal y como hemos adelantado al principio de estas líneas, Marina es propietaria de una vivienda que no está al alcance de todos los bolsillos. La casa tiene tres pisos y se encuentra en Coslada, un municipio situado a las afueras de Madrid. El domicilio está valorado en dos millones de euros, sin contar con los exclusivos muebles que la influencer ha escogido para decorar las habitaciones y los salones. Según ha explicado, «soy una loca del orden y lo tengo todo empaquetado y etiquetado». De esta forma, tanto en la cocina como en los baños hay muchas cajas con objetos de valor cuidadosamente catalogados.

Marina abrió las puertas de su residencia sin saber que, con el paso del tiempo, el vídeo iba a volverse en su contra. Una gran parte del público le ha pedido que rectifique, pero ella ha optado por mantenerse al margen de las críticas y parece no estar dispuesta a formar parte de la polémica.