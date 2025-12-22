El descuido de RTVE en pleno sorteo de Lotería de Navidad 2025: «¿Esto qué es?»

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 está teniendo lugar en el Teatro Real de Madrid. Durante la solemne liturgia de cantar los números, ese ritual casi sagrado que cada año se cuela en millones de casas, ha habido hoy un pequeño descuido que ha recordado que, incluso en los actos más medidos, lo humano siempre encuentra la manera de asomarse.

El descuido en pleno sorteo de Lotería de Navidad 2025

En mitad del ritmo repetido de las voces, cuando todo parecía avanzar según el guion, un micrófono abierto ha dejado escapar una frase tan inesperada como cotidiana: «¿Esto qué es? ¿Café solo?». Mientras los números seguían su curso, la frase –claramente ajena al acto– se ha colado en la retransmisión provocando una mezcla de risas, sorpresa y comentarios en redes sociales. No ha habido interrupción oficial ni rectificación inmediata; el sorteo ha continuado como si nada, demostrando la capacidad del evento para absorber incluso sus propios tropiezos sin perder el ritmo.

Este tipo de errores, lejos de restar credibilidad, suelen humanizar un acontecimiento que a veces se percibe como excesivamente rígido. El contraste entre la solemnidad del canto y la trivialidad de un comentario sobre el café ha generado una escena casi rutinaria: detrás de las cámaras hay personas, con rutinas, despistes y conversaciones que no siempre llegan a tiempo a bajar el volumen del micrófono.

No es la primera vez que algo así ocurre. El año pasado, por ejemplo, también se habló de un pequeño fallo que se escapó a la planificación: una confusión momentánea con un número cantado o un comentario captado fuera de plano que obligó a sonreír a más de uno. Son detalles que no alteran el resultado ni la transparencia del proceso, pero que sí quedan grabados año tras año.

