Cada año, Doña Manolita se llena de ilusión y largas colas durante la campaña de la Lotería de Navidad. Pero no todo momento es igual, y elegir bien la franja horaria puede hacer la diferencia entre esperar horas o pagar tu décimo con relativa rapidez. Aquí te cuento cuándo es más inteligente acercarte y por qué esos momentos son menos concurridos:

Horario de Doña Manolita

Durante la campaña de Navidad (que incluye el periodo más concurrido): abre de 9:00 a 20:15 según su web.

Según otra fuente oficial de la administración: del 1 de octubre al 5 de enero , lunes a domingo de 9:00 a 20:30 .

En el resto del año: tienen un horario más reducido (según Doña Manolita): lunes a viernes de 9:30 a 20:15; sábados de 11:00 a 20:15; domingos y festivos cerrado.

¿Cuál es la mejor hora para comprar?

Según diversos análisis de colas y afluencia:

Entre las 9:00 y las 13:00 : es uno de los tramos más concurridos.

De 13:00 a 15:00 : es el tramo más «suave». Muchos se van a comer, así que hay menos cola.

A partir de las 18:00 : vuelve a disminuir la afluencia, especialmente hacia la hora de cierre.

Última hora del día: es una de las más recomendadas para evitar la aglomeración, aunque puede haber riesgo de que la cola no entre antes del cierre.

¿Cuándo hay menos gente?

La hora valle es al mediodía (13:00‑15:00).

También la tarde-noche , especialmente después de las 18:00, es un momento con menor afluencia.

En cuanto al día , es mejor ir entre semana (por ejemplo lunes o martes): según la administración, hay menos gente que los fines de semana.

Evita días especialmente cercanos al sorteo o fines de semana festivos, porque las colas se disparan.

¿Por qué hay colas tan largas?

Doña Manolita abre de 09:00 a 20:30 con horario especial durante la temporada navideña. En los días más cercanos al sorteo, las esperas pueden subir a 3 horas o más, especialmente los fines de semana o días festivos.

En cambio, en noviembre o principios de diciembre (antes del «fervor navideño» total), las colas suelen oscilar entre 25 minutos y 1 hora.

También importa qué día vas

Acudir entre semana, especialmente los lunes o martes, es ideal. Hay menos gente que en fin de semana o días cercanos al sorteo. Los sábados y festivos son especialmente complicados, ya que la cola puede superar los 200 metros. Según algunas fuentes más antiguas, recurrir a domingo por la tarde podría ser buena opción, aunque no está tan claro ni siempre es consistente.

Consejos para sobrevivir a la cola

Llega bien preparado: agua, ropa cómoda y paciencia son clave. Considera usar la venta online, ya que Doña Manolita tiene opción para comprar por internet si no quieres enfrentarte a la fila. Si vas por la tarde, calcula bien para que te dé tiempo antes del cierre (20:30), especialmente en días de alta demanda.