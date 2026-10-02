La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más esperados del año en España. Cada 22 de diciembre, millones de personas siguen con ilusión el sorteo extraordinario que reparte premios por todo el país. La Comunidad Valenciana, con su tradición lotera y varias administraciones históricas, se convierte en un punto clave para quienes buscan un número especial o confían en la suerte repetida de ciertas administraciones que han repartido grandes premios en el pasado.

Alicante ofrece variedad y tradición, Castellón cuenta con una red amplia y accesible, y Valencia concentra las administraciones más emblemáticas y premiadas de la Comunidad Valenciana.

Las administraciones de Lotería de Navidad en Alicante

En la provincia de Alicante existen más de 70 administraciones oficiales donde adquirir décimos. Algunas de las más conocidas son:

Administración nº1 Mutxamel (muy popular por su venta en internet)

(muy popular por su venta en internet) El Corte Inglés de Federico Soto (Alicante capital)

Rambla Méndez Núñez, 14 (Alicante)

Avda. Deportista Miriam Blasco, 2 (Alicante)

Además, administraciones como las de Churruca, Portugal o Asturias en la capital han repartido premios en años anteriores. Alicante cuenta con una gran tradición lotera y cada Navidad se convierte en uno de los puntos más concurridos para buscar el número deseado.

Dónde comprar Lotería de Navidad en Castellón

En Castellón de la Plana y su provincia hay alrededor de 40 administraciones. Entre las más destacadas:

Avda. Valencia, 45 (Castellón de la Plana)

C.C. Carrefour – Av. del Mar, s/n

Plaza Doctor Marañón, 3

Campoamor, 1-A

El listado completo incluye puntos en municipios como Benicàssim, Onda o Sant Mateu, que también han repartido premios en ediciones pasadas. Castellón mantiene una red amplia de administraciones que permiten localizar números concretos para el sorteo.

Comprar Lotería de Navidad en Valencia

Valencia es la provincia con algunas de las administraciones más famosas de España:

Administración nº1 Lotería Manises (C/ Maestro Guillem, 5) , célebre por haber repartido el Gordo en siete ocasiones (1971, 1986, 2012, 2013, 2018, 2022 y 2023).

, célebre por haber repartido el Gordo en (1971, 1986, 2012, 2013, 2018, 2022 y 2023). Lotería Bello (Plaza del Ayuntamiento, 23, Valencia) , fundada en 1912 y considerada una administración histórica.

, fundada en 1912 y considerada una administración histórica. Lotería El Toro (Valencia, venta online oficial).

En la capital y alrededores hay decenas de administraciones más, todas con disponibilidad de décimos para el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre. Valencia es uno de los lugares más buscados por quienes creen en la “suerte repetida” de Manises y Bello.