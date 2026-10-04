Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Dónde están las gasolineras más baratas de Madrid para repostar hoy domingo
Se insta a los conductores de gasolina y diésel a llenar el depósito antes de las 10 de la mañana del lunes
Trabajo en una gasolinera y esto es lo que tienes que hacer para ahorrar: «Revisa…»
El domingo es siempre un día en el que las carreteras se llenan de coches que salen de escapada o regresan después de pasar el sábado fuera. También hay quienes aprovechan para repostar y dejar el vehículo a punto para el comienzo de una nueva semana. Sea cual sea el motivo, y con la rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos ya en vigor, conviene tener claro cuál es el precio de la gasolina hoy 4 de octubre y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.
Para ello podemos consultar los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge los precios actualizados comunicados por las propias estaciones de servicio. Estos son los que marcan el precio del combustible en Madrid a primera hora de este domingo.
Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
El Geoportal señala estas como las gasolineras más baratas para repostar en el día de hoy:
Gasolina 95
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.579 €/l.
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.607 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.609 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.617 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.629 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.647 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.647 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, calle Jacinto Benavente, 6. Precio: 1.647 €/l.
- Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.647 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.647 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.649 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.657 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de Andalucía, 83. Precio: 1.667 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.721 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.721 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.809 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.817 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.855 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.857 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.857 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.857 €/l.
- Shell. Butarque. Calle Fuente de la Teja, 2. Precio: 1.857 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: 1.864 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.864 €/l.
- Shell. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.867 €/l.
- Shell. Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: 1.867 €/l.
- Shell. Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. Alcobendas. Carretera M-603, km 14,900. Precio: 1.887 €/l.
- Shell. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.897 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.699 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.719 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036 PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: 1.767 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.767 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.769 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.769 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.779 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.787 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.787 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.787 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo. Ciempozuelos. Calle del Cedro, 5. Precio: 1.799 €/l.
Si quieres repostar en otro momento o deseas hacer consulta de los precios de la gasolina en cualquier otro municipio, puedes entrar en el Geoportal y ver datos actualizados con resultados en forma de lista como esta que te mostramos o en forma de mapa a modo de ejemplo: