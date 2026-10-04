El domingo es siempre un día en el que las carreteras se llenan de coches que salen de escapada o regresan después de pasar el sábado fuera. También hay quienes aprovechan para repostar y dejar el vehículo a punto para el comienzo de una nueva semana. Sea cual sea el motivo, y con la rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos ya en vigor, conviene tener claro cuál es el precio de la gasolina hoy 4 de octubre y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Para ello podemos consultar los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge los precios actualizados comunicados por las propias estaciones de servicio. Estos son los que marcan el precio del combustible en Madrid a primera hora de este domingo.

Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El Geoportal señala estas como las gasolineras más baratas para repostar en el día de hoy:

Gasolina 95

Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.579 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.599 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.607 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.617 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.629 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.647 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.647 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, calle Jacinto Benavente, 6. Precio: 1.647 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, calle Jacinto Benavente, 6. Precio: . Oil+ . Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.647 €/l .

. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.647 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.649 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.657 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Shell. Madrid. Avenida de Andalucía, 83. Precio: 1.667 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.721 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.721 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.729 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.749 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.809 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.817 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.855 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.857 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.857 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.857 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . Shell . Butarque. Calle Fuente de la Teja, 2. Precio: 1.857 €/l .

. Butarque. Calle Fuente de la Teja, 2. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: 1.864 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.864 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Shell . Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.867 €/l .

. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: . Shell . Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: 1.867 €/l .

. Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1.877 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: . Shell . Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.877 €/l .

. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.877 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Shell . Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.877 €/l .

. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: . Shell . Alcobendas. Carretera M-603, km 14,900. Precio: 1.887 €/l .

. Alcobendas. Carretera M-603, km 14,900. Precio: . Shell . Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.897 €/l .

. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: . Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.899 €/l.

Diésel

Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.699 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036 PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036 PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.769 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.787 €/l .

. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.787 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.787 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo. Ciempozuelos. Calle del Cedro, 5. Precio: 1.799 €/l.

Si quieres repostar en otro momento o deseas hacer consulta de los precios de la gasolina en cualquier otro municipio, puedes entrar en el Geoportal y ver datos actualizados con resultados en forma de lista como esta que te mostramos o en forma de mapa a modo de ejemplo: