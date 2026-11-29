El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la derrota de Pedro Sánchez en las elecciones generales. «Hizo un trabajo horrible», ha asegurado. «¿Perdió? Eso es algo bueno. Hizo un trabajo horrible. Se merece perder», aseguró.

Trump insistió en que a España «no le estaba yendo muy bien». Así se ha pronunciado el mandatario después de que un periodista le preguntara si se había enterado del resultado de las elecciones en España.

«¿Pedro Sánchez perdió?», insistió de nuevo. «Es una noticia magnífica», concluyó.

Meloni felicita a Feijóo y Abascal

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha felicitado a sus «amigos» Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por el resultado en las elecciones. Melonia ha sido la primera en felicitarles con más del 90% del escrutinio completado.

En un mensaje, la primera ministra italiana les ha trasladado «en nombre del Gobierno italiano» sus buenos deseos de cara al inicio de su mandato. Asimismo, ha asegurado que espera «trabajar juntos en beneficio de nuestras naciones».

Congratulazioni agli amici @NunezFeijoo e @Santi_ABASCAL per il risultato elettorale conseguito dal centrodestra in Spagna. L’affluenza record di oggi è un bel segnale per tutta l’Europa di vitalità democratica e della fiducia dei cittadini nel valore della partecipazione politica. A nome del Governo italiano rivolgo alla squadra di @ppopular e @vox_es i migliori auguri di buon inizio, in attesa di lavorare insieme a beneficio delle nostre Nazioni. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 29, 2026

Victoria de PP y Vox

El Partido Popular ha ganado las elecciones generales en España con el 90% de los votos escrutados. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, podrá formar gobierno con el Vox, que juntos forman mayoría absoluta.